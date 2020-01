"Igual le faltan palitos pal puente": Pamela Díaz nuevamente dispara contra la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga

La conductora de "La Noche es Nuestra" Pamela Díaz no da tregua y en cada oportunidad que le dan para lanzarle un "palito" a la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ella lo aprovecha.

Esa instancia se dio ahora en plena conversación con su amigo Ignacio Gutiérrez. La cercanía de ambos hizo que "la fiera" se relajara y se confesara en un distendido diálogo en el programa "Apuesto Que...", de TV+.

Gutiérrez la preguntó por distintas personalidades como figuras villanas, y cuando llegaron a Barriga Díaz lanzó que "le faltan palitos pal puente".

El diálogo se desarrolló de la siguiente manera...

Ignacio Gutiérrez: “¿Quién es la peor villana: Cathy Barriga, Sandra O’Ryan o Adriana Barrientos?”

Pamela Díaz: “Ninguna”

Gutiérrez: “¿Pero por qué haces como así (gesto negativo)?”

Díaz: “Porque no les da para eso, porque ser villana igual…”

Gutiérrez: “¡Toma!”

Díaz: “Ser villana es ser bacán”

Gutiérrez: “¿No les da para villana?”

Díaz: “Adriana desapareció. ¿Dónde está?”

Gutiérrez: “No sé… (ambos ríen) Viste… Ahora me vas a meter a mí en el atado. Me dicen dónde está y no sé dónde está Adriana”

Díaz: “La Sandra me cae bien. Es actriz, es especial… Me cae bien porque es actriz, simpática, las actrices son medias falladitas, pero buena onda. Y Cathy…”

Gutiérrez: “Es alcaldesa de Maipú”

Díaz: “Igual ha tenido varios problemas últimamente y no le podemos tirar mala onda…”

Gutiérrez: “¿Por qué?”

Díaz: “Porque igual a veces le tengo buena a pesar de lo mal que me cae”

Gutiérrez: “¿Crees que ha hecho una buena gestión?”

Díaz: “Yo creo que sí ha hecho una buena gestión. Creo que es una galla que tiene vocación en lo que hace, que le gusta”

Gutiérrez: “Que ha luchado con los prejuicios”

Díaz: “Sí. Igual la encuentro bien extraña, porque alguien no se puede vestir para el día de la Pascua de…. (ríe)”

Gutiérrez: “¡Yo sabía! La Pamela no podía quedarse así”

Díaz: “Es que no te podí vestir de conejito y a la gente sentarla… No. Igual te faltan palitos pal puente… Es que no podí. Y ahora vestida de no sé qué”

Gutiérrez: “La gente la quiere en Maipu, harto”

Díaz: “Sí, me parece perfecto, pero igual le faltan palitos pal puente. Igual no va a ser Presidenta”.