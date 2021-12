En un nuevo capítulo de Me Late Prime, Pamela Díaz reveló cómo fue su ingreso a la competencia culinaria de El Discípulo del Chef y además reveló quienes son algunos de los nuevos integrantes.

Hace algunos días, la modelo reveló en el espacio que ingresaba al programa. "Parto grabando el martes (...) lo único que les pido altiro es que los chefs no me retén, porque a mi me da risa", comentó Díaz a sus compañeros de panel, Sergio Rojas, Andrés Caniulef y Daniel Fuenzalida

En ese momento La Fiera también reveló que entran más famosos a la competencia. "Me parece que llamaron a la Fran (García-Huidobro), Jordi (Castell) (...) no se quien más, pero ya voy a saber y ahí les hago un en vivo".

Sobre a qué equipo se integraba, y si sería compañera de Daniela Aránguiz, Díaz señaló: "Es que tengo que hacer un equipo y con la Daniela no me cae bien, no creo".

Sin embargo, en un nuevo capítulo del programa de TV+, Díaz reveló cómo ha sido su ingreso al espacio. "Es entretenido, medio estresante, mucha espera, eso es lo único malo".

La Fiera reveló que se integró al equipo verde y entregó los nombres de quienes se integraron a la competencia. "Entró DJ Méndez (...), Huerta (Camilo)".