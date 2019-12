Paloma Mami estará en la banda sonora del próximo filme de Will Smith "Bad Boys For Life"

Paloma Mami no deja de cosechar logros, recientemente presentó el video para su canción "Mami" aparte de anunciar una gira internacional, y ahora se supo que estará con otra de sus canciones en la banda sonora de "Bad Boys For Life", protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

Dentro de la planificación del staff de la artista en conjunto con la disquera Sony, estuvo la posibilidad de presentarle material a los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah, directores de la tercera entrega en la saga creada por Michael Bay en 1995.

Y fueron los mismos cineastas quienes quisieron que el tema "Don't Talk About Me" figure en su película.

Según contó a La Cuarta la tía y booking management de la cantante, Lorena Astorga, lo que se podrá escuchar de Paloma Mami en la película "es un pedacito, por supuesto, la Paloma es la latina y hay otro latino también, C Tangana a quien eligieron".

"Las discográficas tienen un departamento que se encarga de poner a sus artistas en vitrina para varias cosas y el sello decide qué artista ofrecen a las diferentes producciones de las películas. Eligieron a Paloma entre los cantantes que propuso Sony Latin y en particular el director de la película la quiso a ella, estamos felices", comentó Astorga.