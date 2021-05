Pablo Mackenna recuerda su relación con Javiera Díaz de Valdés: "Fue a mi casa y se quedó para siempre"

El poeta y conductor de televisión Pablo Mackenna estuvo presente en De Tú a Tú, en donde reveló detalles de la historia de amor con su ex esposa, la conocida actriz Javiera Díaz de Valdés.

El ex CQC señaló que todo comenzó cuando lanzo su libro "Cuarenta Noches", en donde se conocieron. "Se iba yendo y le toqué la espalda y le dije tú no te vai, fue un impulso". Ella se quedó.

“Fuimos a una fiesta, le dije ‘pasa a tu casa a buscar un cepillo de dientes’. Pasó a su casa, buscó el cepillo de dientes, se fue a mi casa y se quedó para siempre”, reveló Mackenna.

"A la mamá la conocí al mes, estaba más picada", señaló frente a la sorpresa de Martín. "Lo pasamos bien cuatro horas y no quería parar. Después no quise parar un mes, no quise parar dos meses y me casé".

“Recuerdo la primera vez que almorcé con su mamá. En ese momento me odiaba. Ella vivía con su mamá”, confesó. "Es como una película" le dijo el animador.

La pareja se conoció en marzo y se casaron en diciembre del mismo año. Estuvieron casados tres años.

Sobre el embarazo de la actriz, el ex CQC señaló: “Habíamos perdido una guagua antes. Me acuerdo que escribí un poema. Mi manera de procesar muchos dolores tiene que ver con escribir. El poema se llama ‘Puntito’ porque fue un embarazo tubario y lo perdió de nada. Era un micrón".

Mackenna señaló que el poema es muy personal,y que no lo tiene publicado.