El juicio oral contra Nicolás López, quien arriesga hasta 15 años de cárcel por cargos de violación y abuso sexual contra múltiples mujeres, partió esta semana y en medio de los reportes sobre el tema aparecieron los nombres de distintas actrices que testificarán en el proceso. Es por eso que Javiera Díaz de Valdés salió a aclarar públicamente el rol que tiene dentro del litigio, antes verse abrumada por las críticas.

Para conversar sobre el tema, Mucho Gusto invitó este miércoles al autor del reportaje que expuso a López, Rodrigo Fluxá, quien a su vez indicó que hay varias actrices que tendrán que testificar en el procedimiento, entre ellas Ignacia Allamand, Paz Bascuñán, Loreto Aravena y también Díaz de Valdés.

De ahí que múltiples personas se dirigieron a reaccionar en las redes sociales de las interpretes, por lo que Díaz de Valdés prefirió aclarar las cosas.

"Es verdad que testificas a favor de Nicolas Lopez?", le consultó una usuaria que se identifica como @valecastillor__.

Javiera Díaz de Valdés: ¿Apoya a Nicolás López?

Amablemente, Javiera Díaz de Valdés procedió a contestarle a la mujer, resaltando en primer lugar: "hola! Gracias por preguntar en vez de afirmar. Lo valoro mucho".

"La verdad es que no testifico a su favor. Me involucraron y fui citada por fiscalía. Mi deber es contestar las preguntas que me hagan con la verdad", explicó.

Eso para luego rematar el mensaje con un "para mi es un gran desagrado. Saludos".

Además, luego la actriz de Verdades Ocultas recalcó que "cuando la fiscalía te cita a declarar es ilegal no asistir".

Tras eso, Javiera tomó un pantallazo de las respuestas y lo compartió por medio de su cuenta en Twitter, para dejar claras las cosas también en ese plataforma.

"Para los curiosos: una pequeña aclaración. Lo demás sigue el conducto regular del juicio. Ojalá no en matinales, seamos serios", indicó adjuntando la captura de pantalla.