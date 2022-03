Ignacia Allamand se defiende de críticas por apoyar a Nicolás López: "No averiguan y caen todas a insultar"

Esta semana partió el juicio oral contra Nicolás López, quien arriesga hasta 15 años de cárcel por cargos de violación y abuso sexual contra múltiples mujeres. Y a propósito de lo mismo, varias críticas le han llegado a Ignacia Allamand por ser amiga y apoyar al cineasta en medio del procedimiento legal.

Para conversar sobre el tema, Mucho Gusto invitó al autor del reportaje que expuso a López, Rodrigo Fluxá, quien a su vez indicó que hay varias actrices que tendrán que testificar en el procedimiento, entre ellas Allamand, Paz Bascuñán, Javiera Díaz de Valdés y Loreto Aravena.

"Tengo muy mala opinión de cómo intentaron bloquear los reportajes, me parece muy extraño que tengan tan poco sentido gremial, porque este juicio de alguna forma van a marcar como trabajarán las actrices en un futuro", comentó Fluxá, en referencia también a que Bascuñán tuvo un activo rol a la hora de buscar el bloqueo de la publicación.

En primera instancia, la aparición del periodista en el matinal de Mega molestó a Ignacia, lo que la llevó a publicar una historia en la que hacía un llamado a no creerle a los matinales.

"Me confunde, cuando se trata de política o estallido social la tele miente…cuando se trata de cualquier otra hue... los matinales son la única e indiscutible verdad. ¿Y cuando usamos la cabeza?", indicó.

Ignacia Allamand y las críticas por apoyar a Nicolás López: "Brutas" que "cacarean"

En medio de la sección de comentarios de una de sus más reciente publicaciones en Instagram, Ignacia Allamand salió a responder algunos cuestionamientos sobre el apoyo al director.

Pero mientras alguien le pidió que no se "desgaste" en responderle a la gente, la hija del ex ministro de Estado sostuvo que "prefiero dejarlas y que vean que hay otras formas, que sororidad es otra cosa, que los matinales no son fuente de información".

"Eso es el feminismo para mí, bloquearlas sería caer en ser lo que crítico…como ellas…al final se van solas", dijo. Y luego subió el tono para indicar: "me da pena que sean tan brutas y que nadie les diga".

En tanto, Ignacia también hizo referencia a las declaraciones de Fluxá, planteando que "siguen cacareando, creyéndole todo al hue... que fue al matinal a dar información falsa para poner que seamos nuevamente las minas el foco de violencia. Pero son tan básicas que no averiguan y caen todas a insultar".

"La fiscalía me llamó a testificar a mí. Es que ni de lo más mínimo son capaces de informarse", aclaró.