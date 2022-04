Javiera Díaz de Valdés pide reflexión ante el caso Nicolás López: "Aquí no hay personas malas, hay distintas realidades"

El veredicto en el juicio de Nicolás López ya está emitido. Ahora, son múltiples las reacciones de figuras reconocidas que han salido a la luz. Ya lo hizo la actriz Loreto Aravena y ahora también lo hizo Javiera Díaz de Valdés.

La instancia legal consideró culpable en dos de los delitos que se le imputaban al cineasta, mientras que descartó otros de los cargos que se le imputaban.

La sentencia se leerá en una audiencia de comunicación del fallo que tendrá lugar el lunes 16 de mayo de 2022, a las 15:00 horas.

¿Qué dijo Javiera Díaz de Valdés sobre su amigo Nicolás López?

Tras conocerse la decisión, Javiera Díaz de Valdés, a diferencia de otras ocasiones en que se manifiesta por estos temas en Twitter, ahora uso las historias de su Instagram, para compartir una reflexión sobre el caso.

"Buenos días. Perdí mi clave de Twitter, es el medio por el que generalmente me expreso por escrito", se justificó en primer lugar.

Eso, para luego plantear que "después de la primera sentencia a Nicolás López, han aparecido muchas personas muy seguras de sí mismas expresando el repudio a distintas mujeres por 'encubrimiento' a un abusador sexual".

"No puedo pedir que se reflexione más profundamente al respecto porque entiendo que hay gente que se nutre del linchamiento público, pero sí aclararé mi caso", puntualizó.

La figura de Verdades Ocultas recalcó que "a mí me involucraron en este caso en contra de mi voluntad. Me negué en reiteradas ocasiones para ser parte de esto ya que no tenía nada que aportar".

"Fiscalía me llamó a declarar el 2018 y asistí para contestar preguntas, prometiendo decir la verdad. Así lo hice. Fin", estableció.

Entonces, los mensajes se volcaron hacia sus palabras definitivas: "Como reflexión personal: es importante que todxs los involucradxs sean respetadxs. Aquí no hay personas malas, hay distintas realidades. Esto no es una teleserie de malos y buenos".

"No pedir linchamiento entre actrices que se quieren, que han compartido camarín, que se conocen personalmente, íntimamente. Bajemos esto a escala humana", puntualizó.