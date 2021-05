Pablo Mackenna revela lucha contra el cáncer en pandemia: "Es un fantasma que te viene persiguiendo hasta que se personifica"

El poeta y conductor de televisión, Pablo Mackenna, estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo "De Tú a Tú", en donde reveló que sufrió un complejo estado de salud durante la pandemia tras el descubrimiento de un cáncer de vejiga.

“Me pasó algo que no tiene que ver mucho con la pandemia, me descubrieron un cáncer. Me descubrí, de suerte y a tiempo, pero igual es una palabra que en mi caso y en mi familia es bien brava: mi papá se murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer”, comenzó indicando el ex CQC.

Señaló que todo comenzó porque vio sangre en su orina, al comienzo no le tomó importancia, pero cuando se repitió la situación decidió ir al doctor. "Se demoró dos minutos en decirme que tenía cáncer".

“Es un fantasma que te viene persiguiendo hasta que se personifica y quedas para adentro. Me fui a mi casa y decidí no contarle a nadie”.

Señaló que: “Finalmente tuve mucha suerte y era muy superficial, pero esa noche hice dos cosas. Me metí a internet, que recomiendan no hacer, y traté de separar la paja del trigo, soy matemático y me metí en porcentajes sobre vida”, agregó.

“Me puse a buscar pasajes para África para llevar a la Rosa (su hija) , al tiro, porque le había prometido que la iba a llevar a conocer las jirafas y los elefantes. Esos fueron mis primeros dos pensamientos”.

Señaló que si le decían que el resultado era negativo iba a llevar a su hija de viaje mientras aún este bien. “Siempre la muerte era una cosa que estaba allá, ahora está acá. Cambia la perspectiva, o sea yo tengo esta casa en la playa que me encanta y tengo muchas razones para estar acá, pero si me pudieran tirar en algún lado me gustaría que me tiraran en la cordillera”.

Sobre la cirugía comentó que “la operación es muy desagradable, absolutamente insoportable (…) Y el post operatorio, después de que te toquetearon, es desagradable, o sea, por qué no te tajean, por qué no entran por otro lado. Bueno, se supone que es el mejor camino. Se supone que es un camino, yo nunca hubiera dicho que es un camino”, explicó.

Tras esto, señaló que debe dejar de fumar y que debe controlarse cada seis meses.