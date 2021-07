Pablo Mackenna y su actual visión sobre CQC: "Éramos unos imbéciles"

La resurrección esporádica del programa CQC para las últimas ocasiones ha provocado más de una polémica. La más reciente es la que se vivió con el ex candidato Mario Desbordes. A propósito de lo mismo, el periodista y conductor de la versión original chilena Pablo Mackenna reflexionó en torno al espacio televisivo, asegurando que "éramos unos imbéciles".

La mañana de las Elecciones Primarias 2021 el domingo recién pasado, el representante de RN Mario Desbordes fue puesto en una incómoda situación, cuando el periodista de CQC le pregunto: "¿Qué se siente ser el único candidato de tez morena de la derecha?".

El político reaccionó muy molesto en el momento y, más tarde, a través de redes sociales, comentó que la controversia del día fue un "lamentable espectáculo de pseudos periodistas que intentan provocar, faltando el respeto".

Mackenna fue consultado esa misma jornada sobre el episodio con Desbordes, durante el programa de Instagram Noches Velvet, momento en el que aseguró que "eso es un asunto que hace Wom con 'Cuchillo' Eyzaguirre. Yo estoy desmarcado de él hace mucho tiempo".

El conductor de la etapa 2002 y 2005 del programa no criticó la pregunta al ex candidato presidencial, pero así sostuvo que la versión que comandó, hoy no se podría hacer.

"Yo estoy seguro que el programa que hacíamos no se puede hacer porque éramos unos imbéciles", postuló en el diálogo con Francisca García-Huidobro.

Y añadió que "jugábamos en unos límites que aprendimos a controlar. Nos reíamos de todos, de las mujeres. Está bien reírse del político que te roba, pero no de gente de la tele que no le había hecho daño a nadie".

En 2005, Pablo Mackenna se convirtió en el protagonista de un accidente automovilístico, mientras conducía en estado de ebriedad, razón por la que terminó expulsado del programa.