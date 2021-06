Olivia Rodrigo estrena su concierto "Sour Prom"

Olivia Rodrigo llevó a todos sus fanáticos a su baile de graduación con su último lanzamiento. Este martes, a la medianoche, la protagonista de High School Musical: The Musical estrenó la película del concierto Sour Prom, que, como sugiere su título, tiene temática de graduación combinada con su exitoso álbum debut, Sour.

Rodrigo lidera Artist 100 de Billboard por cuarta semana. La portada de su nuevo proyecto llamó la atención de la cantante Courtney Love, quien la acusó de copiarle la caratula de su disco sin permiso.

Al comienzo del video, la cantante entra en una limusina blanca, donde canta una serenata haciendo una mezcla de "Happier" y "Déjà vu".

Cuando llega a la fiesta, hace las rondas de saludar a sus amigos, luego lleva a la pista de baile a la presentación de “Brutal”, que termina con sus compañeros rodeándola en una pista de baile bastante solitaria..

A continuación, Rodrigo se mece con la banda en una interpretación de "Jealousy, Jealousy".Mientras termina, Rodrigo se encuentra en un cuarto oscuro, donde inspecciona las fotos que se están secando y encuentra una guitarra acústica y es todo lo que necesita para interpretar "Enough For You".

Entonces es el momento de seguir adelante. Rodrigo se pone una chaqueta, recoge un micrófono y toca "Drivers License", su gran éxito, mientras sus compañeros de clase se unen con aplausos.

Sour Prom llega a su dramática conclusión Rodrigo liderando una banda de música para la versión "Good 4 U", su éxito mundial actual