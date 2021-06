Courtney Love acusa a Olivia Rodrigo de copiarle la portada de su álbum: "Fue muy grosero de su parte"

Courtney Love está acusando a Olivia Rodrigo de copiar la portada del álbum Live Through This de Hole de 1994 para una promoción de su nuevo álbum sin darle crédito.

La portada muestra a una reina del baile con una tiara y sosteniendo un ramo de flores celebrando su gran victoria mientras el rímel se ha manchado debajo de sus ojos por el llanto.

La imagen de Rodrigo la muestra con una tiara, sosteniendo un ramo de rosas y rastros de rímel corriendo por su rostro. "¡Encuentra la diferencia! #Twinning! @Oliviarodrigo", compartió Love en las redes sociales.

Los seguidores de Love le comentaron sobre su post, preguntándole si lo estaba haciendo de manera sarcástica o de verdad apoyaba a la estrella de Disney. "Ella no preguntó. Así que un poco de ambos. Me gustan los modales".

En otro mensaje, Love dice específicamente que Rodrigo debería haberle pedido permiso a ella o a la fotógrafa de portada, Ellen von Unwerth, para recrear la imagen.

"Fue grosero por su parte. Ha sucedido toda mi carrera, así que i.d.c. Pero los modales son modales".

Courtney Love instagram

"Robar una idea original y no pedir permiso es de mala educación. No hay forma de ser elegante al respecto. No estoy enojada. Me pasa todo el tiempo. Y él realmente [sic] estoy muy amable o no decir nada. Pero esto fue de mala forma. Eso no es intimidación o lanzamiento de bombas. La música de esta persona no tiene nada que ver con mi vida. Posiblemente nunca lo hará. Fue de mala educación y tengo todo el derecho a defender mi trabajo..."

Rodrigo, a quien Love etiquetó en sus publicaciones en las redes sociales, respondió positivamente a Love, quien fundó la banda de rock alternativo Hole en 1989, en Instagram.

"Te amo y vivo a través de esto", escribió Rodrigo. Love respondió: "Olivia, de nada. ¡Mi floristería favorita está en Notting Hill, Londres! ¡Háblame para los detalles! ¡Espero leer tu nota!".

Courtney Love instagram

Love, también respondió a los comentarios de usuarios quienes la acusaron de hacer lo mismo, ya que love se inspiró en la actuación de Sissy Spacek en la película Carrie de 1976 para esa portada.

"Le pedí flores y una nota, tienes razón. Es de mala educación que no te lo pidan. Sé que a Ellen von unwerth no le hace gracia. ¿Y solo para aclarar? El clásico de Brian de Palma" Carrie "es otra cosa. Mi la portada fue mi idea original. ¿Algo que quizás tengas que vivir la vida para adquirirlo? No lo sé", señaló en su red social.