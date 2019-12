"No puedo retroceder el tiempo": Camila Cabello se ve obligada a pedir disculpas por antiguos mensajes racistas

Las polémicas en redes sociales no paran. Ya tuvimos los dichos transfóbicos de la creador de "Harry Potter", J.K. Rowling, y ahora es la cantante Camila Cabello quien tuvo que hacerse responsable por sus acciones y tuvo que salir a pedir disculpas por antiguas declaraciones racistas.

A través de su cuenta en Twitter, la artista publicó un texto en formato de imagen para dar cuenta de su arrepentimiento en torno al uso de un lenguaje poco sensible y del cual responsabilizó a la ignorancia su adolescencia.

"Cuando era más joven, usé un lenguaje que me avergüenza profundamente y del que me arrepentiré por siempre", partió su mensaje Cabello.

Para luego complementar: "Yo era ignorante y sin educación y una vez que estuve consciente de la historia y del peso y del verdadero significado detrás de este lenguaje terrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado".

Las declaraciones racistas surgieron en un Tumblr de su autoría hace 8 años atrás. Actualmente, los perfiles ya no existen, pero usuarios de Twitter esta semana publicaron los antiguos pantallazos, lo que obligó a la intérprete a pedir disculpas nuevamente.

"Por mucho que me gustaría, no puedo retroceder el tiempo y cambiar las cosas del pasado. Pero una vez que uno sabe, uno se comporta mejor y eso es todo lo que puedo hacer", recalcó.

Camila Cabello aseguró que aprovechará su ventana de visibilidad para "hablar sobre la injusticia y la inequidad", y antes de concluir el mensaje remató: "no hay palabras para explicar lo profundamente arrepentida y avergonzada que me siento, y me disculpo nuevamente desde el fondo de mi corazón".

