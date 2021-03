Monsters At Work: Serie spin-off de Monsters Inc. presenta a sus nuevos personajes

El próximo spin-off de Monsters Inc, Monsters At Work, está a punto de llegar a la pantalla y para hacer la espera un poco más corta, la producción de Disney decidió presentar a sus personajes principales.

La primera película de la franquicia Monsters Inc trata sobre los amigos, James P. "Sulley" Sullivan (John Goodman) y Mike Wazowski (Billy Crystal) cambiaron con éxito la estructura de su empresa de monstruos para valorar la risa de los niños como una fuente de energía en lugar de su miedo.

Anterior a eso vimos la precuela de 2013 Monsters University que detalla los días en la universidad de Mike y Sully. Y ahora la próxima serie de Disney + Monsters At Work, en donde finalmente veremos qué sucede después de la película original, a medida que la sociedad de monstruos se acostumbra a las nuevas formas de trabajo.

La sra Flint (Bonnie Hunt), quien anteriormente estaba a cargo de entrenar a los monstruos para que fueran escalofriantes, ahora enseñará a los monstruos más divertidos cómo convertirse en Bromistas.

Entre los nuevos personajes que se suman a Sully y a Mike, se encuentran Tylor Tuskmon (Ben Feldman), que forma parte del Equipo de Instalaciones de Monsters, Inc. y cuando la serie inicia está recién graduado de su clase como uno de los mejores estudiantes, listo para integrarse a las filas de la empresa para cumplir su sueño de ser un gran asustador. lamentablemente para él el susto fue cambiado por la risa y ahora tendrá que adaptarse a eso.

También entre los protagonistas, se encuentra Val Little (Mindy Kaling), La actriz de The Office regresa a Pixar luego de su participación en Inside Out, para caracteriza a una de las entusiastas nuevos miembros de MIFT. Se suma también Cutter (Alana Ubach) quien será la agente de seguridad.

La serie se estrenará en Disney Plus el 2 de julio.

La revista EW reveló las imagenes de los nuevos personajes.

Monster Inc. Val Little.

Cutter