Mon Laferte sobre petición de Carabineros a Fiscalía: "¿Puede ser un delito expresar una opinión?"

Mon Laferte abrió la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2020, con su set de éxitos gracias al que fue ovacionada durante toda su presentación, pero también tuvo tiempo para referirse en particular, de la solicitud que Carabineros le hizo a la Fiscalía, para que la citara al declarar tras una polémica entrevista con Univisión.

Pero también dio pie para hablar de lo que ha sucedido desde el estallido social, "cuando dijeron que sí iba el Festival de Viña yo no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo y al tiro dije 'no, hay que cancelar', y muchas personas me dijeron muchas cosas".

"Me decían 'tienes que cancelar, no se puede hacer una fiesta en medio de toda la injusticia social, violaciones a derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido. Otras personas me decían 'no, tenís que ir. Tenís que dejar la cagá'".

"Todo el mundo me daba consejos y, la verdad, yo estaba pensando qué hacer. Y un día me enteré por las redes sociales de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile, le pedían a la Fiscalía citarme a declarar por yo haber cometido un delito", añadió.

"Al principio pensé que era una broma, después me di cuenta que no era una broma. Desde ese entonces, hasta hoy, hasta antes de subirme a este escenario, hasta este momento: yo he estado con mucho miedo ¿Puede ser un delito expresar una opinión?".

"Todo el mundo me daba consejos. Hartas personas me querían defender. Unos me cobraban harta plata, otros no. Mucha gente apareció. Yo decía 'pero si solamente di una entrevista y dije la cuestión. Di una expresión como cualquier persona", puntualizó justo después de que reaccionó ante la manifestación que hicieron los presentes contra Carabineros.

El que no salta es paco pic.twitter.com/4XeE7O92DO — Isaías (@lentesfeos) February 25, 2020

Escucha el discurso completo de Mon Laferte en Viña 2020: