La cantante Mon Laferte reveló este martes que está embarazada y espera a su primer hijo, por medio de un par de publicaciones en redes sociales como Instagram y Twitter.

"Estas son mis primeras fotos embarazada ��", dijo al compartir unas imágenes en las que aparece al aire libre, con un vestido rosado, sentada en el pasto, pero apoyada en una silla.

La artista indicó que su dulce espera llega "después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas ����".

"Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ!".

"Seré mamá�� No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida", puntualizó.

El anuncio de Mon Laferte: ¡Está embarazada! (1)

El anuncio de Mon Laferte: ¡Está embarazada! (2)

En la transmisión previa, Mon Laferte se adentró en más detalles sobre el largo proceso que ha enfrentado en el último tiempo.

"Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los 30 y tantos, porque no quería tener hijos. Ha sido un año muy duro. Muy difícil, de muchas hormonas y de cambios de peso y de humor. He sido difícil y en medio de la pandemia. Entre medio de eso tuve una separación con mi oficina, que también fue complejo. No voy a entrar en detalles, pero salí muy perjudicada", explicó.

Al mismo tiempo que sostuvo que "ha sido una mierda este año, tratando de sacar una carrera, de hacer música, de ser creativa, de estar ahí, cuando estoy en otra, ¿no?".

"A ver, resumen, estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses. Se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo. Pero es que ya no puedo más, no puedo seguir un día más. Tengo que seguir dando entrevista y hablando, porque viene una gira ahora. Tengo que seguir haciendo promoción y tomándome fotos. Y me siento grande, siento que mi cuerpo cambió. No puedo avanzar ocultando algo, porque ya ha sido un año entero de estar siguiendo la vida, pero en realidad me siendo a medias"

"Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho. Tengo que estar en reposo absoluto. Tengo mucho miedo todavía. Me quedan como un par de semanitas para estar bien y salir de gira, y por fin volverme a sentir yo sobre el escenario", puntualizó en la transmisión que se puede revisar a continuación.