Millie Bobby Brown se desahogó por la cobertura ultra sexualidad que le dan los medios en sus reportajes y artículos, desde que el pasado 22 de febrero cumplió 18 años. La actriz de Stranger Things aseguró que la situación llegó al punto de ser "asqueroso".

Fue a través de una conversación que tuvo con Variety que Brown encontró el espacio para destrabar todos los sentimientos y reflexiones que se estaba guardando, hasta ahora, por lo que ha visto.

"Cualquier joven de 18 años está lidiando con ser un adulto y tener relaciones, amistades y estar con sus seres queridos, además de tratar de encajar", planteó Millie.

Además, "estás tratando de encontrarte a ti mismo mientras haces eso. La única diferencia es que, obviamente, yo lo hago a vista y paciencia del público, lo que es realmente abrumador".

Millie Bobby Brown: ¿Qué dijo la actriz de Stranger Things?

"Definitivamente se ve una diferencia entre la forma en que la gente actúa y la forma en que la prensa y las redes sociales han reaccionado ante mi madurez", lamentó la intérprete.

Para Brown, "la forma en la que me tratan no debería cambiar según mi edad. Es asqueroso y es real. Es una muy buena representación de lo que está pasando en el mundo y cómo se sexualiza a las jóvenes. He estado lidiando con eso, pero en realidad lo he hecho desde siempre".

Millie Bobby Brown ahora se prepara para volver a estar en todas las portadas y en boca de todos, con el inminente estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, cuya primera parte debutará en mayo próximo.

Junto con esto, también aparecerá en las películas The Thing About Jellyfish, Damsel y The Girls I’ve Been. Además de la secuela para Enola Holmes, que debería debutar antes de fin de año.