John Davis, voz verdadera del duo "Milli Vanilli", fallece a los 66 años

John Davis, uno de los verdaderos talentos vocales detrás de la legendaria banda Milli Vanilli, murió el 24 de mayo por COVID-19. Tenía 66 años.

La hija de Davis, Jasmin, confirmó la noticia con una publicación en el Facebook oficial de su padre , compartiendo un video de una de sus actuaciones personales. "Hizo feliz a mucha gente con su risa y sonrisa, su espíritu alegre, amor y especialmente a través de su música. ¡Le dio tanto al mundo! ¡Por favor, dele el último aplauso! Lo extrañaremos mucho", escribió.

Asi mismo, Jasmine señaló que se inició un GoFundMe para que la familia de Davis lo ayudara con los gastos del funeral y le brindara "una última actuación, con personas que amaba y de las que recibió el amor".

La banda franco-alemana, creada por el productor musical Frank Farian, fue liderada por Fabrice Morvan y Rob Pilatus. Los dos cantantes llevaron a la banda a la fama con su álbum debut de 1989 "Girl You Know It's True", que vendió 11 millones de copias y le entregó al grupo un premio Grammy al Mejor Artista Nuevo en 1990. Sin embargo, la fama de la banda dio un giro cuando se reveló que Morvan y Pilatus n oeran quienes cantaban y que en realidad eran cantantes de apoyo de las voces originales.

Todo quedo al descubierto luego de que Farian señalaran que Polatus y Morgan solo hacian playback.

Después de las consecuencias de la banda, Davis formó The Real Milli Vanilli junto con uno de los otros cantantes originales del álbum, Brad Howell. Farian ayudó al dúo a producir un álbum ("The Moment of Truth" de 1991), así como tres sencillos, incluido "Keep on Running", que se ubicó en el número cuatro de las listas alemanas.

La cuenta oficial de Milli Vanilli tuiteó un mensaje tras la noticia del deceso de Davis escribiendo "RIP John. No podríamos ser quienes somos sin ti".

Davis nació originalmente en Carolina del Sur, pero se mudó a Alemania, donde encontró su éxito con Milli Vanilli. Continuó actuando con Morvan a lo largo de los años.

"Gracias por todo el amor que has difundido a lo largo de los años, desde el borde del escenario", tuiteó Morvan en homenaje a su amigo y compañero de banda, compartiendo una foto de los dos con la canción de Milli Vanilli. "Tú y yo tuvimos una gran carrera, fue divertido celebrar la vida con la ayuda de la música".