Michelle Pfeiffer se despide de Coolio con emotivo mensaje: "30 años después aún se me ponen los pelos de punta cuando escucho su canción"

Casi tres décadas han pasado desde que Dangerous Minds (Mentes Peligrosas) se estrenó en los cines del mundo. Allí Michelle Pfeiffer compartió elenco con Coolio, quien además le otorgó el inolvidable tema central a la película, Gangsta's Paradise.

Es por eso que ahora la actriz le dedicó un especial mensaje al rapero, tras conocerse su muerte durante la jornada del miércoles.

Dangerous Minds vio la luz en 1995 para retratar a una inexperta maestra cuando es contratada como profesora de un grupo de chicos difíciles, cada uno de los cuales es un problema social en sí mismo.

Pero, aunque la tarea es difícil y la rigidez de la dirección del centro no ayuda, la voluntariosa maestra intentará que los chicos lleguen a graduarse.

A medio camino entre el comentario social y la crítica a la violencia juvenil por un sistema educacional que no logra cautivar a las mentes en desarrollo, la película se abrió paso en medio de una cartelera que también tuvo hits como Batman Eternamente, Ni Idea, Los Siete Pecados Capitales, Especies, La Balada del Pistoleros, Fuego contra fuego, 12 monos y hasta Ghost in the Shell, entre otras.

Aunque principalmente se mantiene en la memoria colectiva por el duro relato melódico de Coolio en el estandarte musical que lo llevó a quedarse con un Grammy.

¿Qué dijo Michelle Pfeiffer tras la muerte de Coolio?

Poco después de que se conoció sobre el deceso del músico, Michelle Pfeiffer se volcó a su Instagram para expresar su pesar.

En la declaración incluso llegó a atribuir el éxito que tuvo la película a la poderosa canción.

"Estoy con el corazón roto al enterarme del fallecimiento del artista de gran talento Coolio. Una vida segada demasiado pronto", lamentó en primer lugar.

Eso para luego resaltar que fue "como sabrán, tuve la suerte de trabajar con Coolio en Mentes Peligrosas en 1995. Ganó un Grammy por su brillante canción de la banda sonora, que creo que fue el motivo por el que nuestra película tuvo tanto éxito".

"30 años después aún se me ponen los pelos de punta cuando escucho su canción", sentenció la responsable de interpretar a la profesora de Dangerous Minos.