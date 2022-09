Coolio, el famoso rapero de los 90's que concibió el hit llamado Gangsta's Paradise, falleció durante la jornada de este miércoles, según informaron medios estadounidenses.

El artista se encontraba de visita en la casa de un amigo cuando tuvo lugar el fatídico suceso. Así lo confirmó su manager, Jarez, quien detalló que Coolio fue al baño en la casa de su amigo pero, después de un rato, cuando no volvía, el anfitrión comenzó a llamarlo sin obtener respuesta.

Eventualmente entró a la habitación donde se encontraba para encontrarlo tirado en el piso.

El dueño de casa entonces procedió a llamar a los paramédicos para que acudieran en su ayuda, pero cuando llegaron no pudieron hacer nada, lo declararon muerto en el acto.

El rapero, cuyo verdadero nombre es Artis Leon Ivey Jr., apareció en la escena del rap de Los Ángeles, California, a finales de los 80, pero cobró relevancia mundial en 1995 con la edición de Gangsta's Paradise, para la banda sonora de la película de Michelle Pfeiffer, Dangerous Minds.

La canción se transformó en su mayor hit, alcanzando el número 1 de los principales rankings musicales.

Pero Coolio también tiene otros sencillos reconocidos como Fantastic Voyage, It's All the Way Live (Now) y 1,2,3,4 (Sumpin' New).

Coolio | ¿Qué le pasó al rapero?

De acuerdo con TMZ, los paramédicos fueron llamados a una casa en Los Ángeles alrededor de las 16:00 horas por una emergencia médica y cuando llegaron no les quedó más que declararlo que Coolio había muerto.

La policía abrió una investigación por su muerte, pero hasta ahora no parece haber intervención de terceros. Sin embargo, el forense tomará una determinación final luego de una autopsia.

Las autoridades confirmaron que no se encontraron drogas ni parafernalia (elementos para producir o consumir) de drogas en la escena de la muerte de Coolio. Se utilizará una autopsia y una prueba de toxicología para determinar una causa oficial de muerte.

Sheila Finegan, otra de las representantes del rapero, le indicó a TMZ: "Nos entristece la pérdida de nuestro querido amigo y cliente, Coolio, quien falleció el miércoles por la tarde".

"Conmovió al mundo con el don de su talento y lo extrañaremos profundamente. Tenga a los seres queridos de Coolio en sus pensamientos y oraciones", puntualizó.