"Vayan a fumarse un cigarro": Memo Bunke reacciona ante quienes lo pifiaron en Chanco

Este fin de semana se vivió el Festival de Chanco, evento al que estaba invitado el comediante Memo Bunke, para compartir escenario durante la velada con otros números como Amistades Peligrosas, Ella Baila Sola, Los Gatos Negros y Grupo Hechizo.

El humorista sacó a relucir su mejor repertorio de clásicos chistes y, con guitarra en mano, incluso revivió a "La Mosca", en una instancia que fue transmitida por La Red.

Pero al minuto seis de su actuación, unas pifias buscaron interrumpir lo que ocurría sobre el escenario. Ante ello, Bunke paró en seco y preguntó "¿Qué pasó?".

Consiguiendo aplausos de apoyo y decidido a encarar a quienes buscaron sabotear su show, también lanzó: "Voy a decir algo. Yo sé que hay gente que a lo mejor no me conoce y hay gente que a lo mejor si lo ha hecho durante 20 años que he estado arriba de los escenarios".

Para luego, advertir que "le voy a pedir a aquellos que no les gusta mi show que pueden aprovechar de ir a comprar algo para comer, vayan a fumarse un cigarro, un pito, pero no por culpa de algunos que están pifeando vamos a huev… al resto".

"Ante todo respeto, porque es difícil pararse acá arriba, compadre", continuó Bunke, antes de salir jugando con un nuevo chiste.

El momento se puede revisar en ESTE LINK.