Carlos Pinto deja abierta la puerta a una nueva temporada de "Mea Culpa"

El retorno a las pantallas del exitoso "Mea Culpa" se convirtió en todo un éxito para TVN y, por lo mismo, más de alguien se ha preguntado si existe la posibilidad de crear nuevos capítulos del programa, interrogante para la que ahora Carlos Pinto tuvo una respuesta.

En conversación con La Cuarta, el rostro del espacio comentó que "es importante dejar en claro que una nueva temporada de Mea Culpa, no depende de mí. El actor más importante es TVN".

"En lo personal, no he abrigado esta esperanza por lo mismo. Pero debo reconocer que este ciclo de repeticiones me ha hecho reflexionar profundamente sobre la potencia del programa y, por sobre todo, de su vigencia", explicó.

Pinto se mostró satisfecho con la reacción que ha tenido el público, sobre todo al revisar las reacciones en las redes sociales, por eso también comentó que "esta suerte de espontáneo y gratuito focus group realizado en pantalla, me ha dejado un sabor muy agradable como realizador y debo reconocer ese resultado me abre el apetito".

De hecho, es tan positiva la percepción que tiene la figura televisiva, que incluso ya tiene evaluados algunos casos que le gustaría llevar a la pantalla.

"Me gustaría realizar el caso del médico, quien coludido con su madre, dio muerte a su hermano enfermo mental, a quien llevó al desierto de Atacama para quitarle la vida y luego de sepultarlo allí pasaron diez años antes que se supiera la verdad", reveló.

"Mea Culpa" ahora está entre los conceptos más buscados de Google, después de que el llamado "Asesino del Tambor" volvió a figurar en la palestra mediática, ya que Hugo Bustamante Pérez fue identificado como la pareja de la madre de Ámbar Cornejo, la joven de 16 años que se encuentra desaparecida desde el 29 de julio en Villa Alemana.

Esto debido a que el programa de TVN le dedicó especialmente un capítulo al individuo en 2006, apenas un año después de que cometiera su crimen.