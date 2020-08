¿Quién es el "Asesino del Tambor"? El horroroso crimen de Hugo Bustamante Pérez

La mañana de este martes resurgió en televisión abierta el recuerdo del llamado "Asesino del Tambor", debido a que fue indicado como la pareja de la madre de Ámbar Cornejo, la joven de 16 años que se encuentra desaparecida desde el 29 de julio en Villa Alemana.

Hugo Humberto Bustamante Pérez fue el protagonista de múltiples portadas noticiosas en el año 2005, tras ser condenado como culpable de un sangriento doble homicidio en la misma comuna de la Región de Valparaíso.

En un suceso ocurrido el 18 de enero de ese año, Bustamante golpeó y degolló a Verónica Vásquez Puebla, quien fuera su pareja, y luego estranguló a su hijastro de apenas 9 años, Eugenio Honorato Vásquez.

Hugo Bustamante, el "Asesino del Tambor", junto a oficiales de Gendarmería.

Posteriormente, con el fin de ocultar los cuerpos, Bustamente procedió a utilizar un tambor metálico de 200 litros, donde introdujo los cuerpos de la mujer y el niño a la fuerza con un palo, para luego echarles cal.

El recipiente fue enterrado en el patio de una casa que arrendó el mismoindividuo después de asesinarlos y el crimen quedó expuesto una vez que el olor que emanaba del sitio alertara a vecinos.

Una vez atrapado y en medio del relato que entregó en el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, Hugo Bustamante indicó que "no me di cuenta en qué momento murieron y por eso los amarré, luego les di agua, pensando que podían salvarse; puse el oído en sus pechos para escuchar su corazón, pero no reaccionaron".

Imagen actualizada del "Asesino del Tambor" (2018).

"Entonces me senté en el living y fumé durante todo el día; me tomé una botella de pisco que tenía. No sabía qué hacer, ya no pensaba", admitió.

Previamente, el hombre ya había pasado 10 años en la cárcel por dos condenas de robo con fuerza y hurto.

En 2016, Hugo Bustamante Pérez fue uno de los 788 beneficiados con libertad condicional de la Región de Valparaíso, y desde entonces volvió a Villa Alemana.

"Mea Culpa" le dedicó el sexto capítulo de su décima temporada a Bustamante, en una recreación que lleva por nombre "El Tambor", y en el que incluso hay una entrevista con el imputado: