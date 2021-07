Estrenos Marvel Studios | ¿Cuáles son las próximas películas y series que se vienen tras Loki?

Mañana se estrena el último capítulo de "Loki", las tercera serie de Marvel Studios que se ha estrenado en Disney+ y una de las mejores evaluadas tanto por la crítica, como los fanáticos.

Y pese a que los fans lamentan despedirse del Dios del Engaño, esto solo significa seguir adelante con los nuevos estrenos del Universo cinematográfico de Marvel (MCU).

A continuación te contamos todos los estrenos que tiene preparado Marvel Studios después de Loki.

¿Qué estrenará Marvel después de Loki?

La fase 4 del MCU inició con "WandaVision", "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" y "Black Widow", producciones que ya están disponibles en Disney+. Los estrenos después de estas series y películas son:



"What If...?"

Serie web animada de antología estadounidense creada para Disney+, basada en la serie de Marvel Comics del mismo nombre.

Explorará lo que sucedería si los principales momentos de las películas del MCU ocurrieran de manera diferente. La serie es producida por Marvel Studios y es el primer trabajo animado de la compañía.

Estreno: 11 de agosto de 2021 en Disney+.

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

Película basada en el personaje de Marvel, Shang-Chi. Está programada para ser la vigésima sexta película en el MCU.

Está dirigida por Destin Daniel Cretton, escrita por David Callaham y protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi, junto a Tony Leung y Awkwafina.

Cuando Shang-Chi se incorpora a la organización clandestina de los Diez Anillos, se ve obligado a enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás.

Estreno: 3 de septiembre de 2021.

"Ms. Marvel"

Es una miniserie de televisión web creada por Bisha K. Ali para el servicio de streaming Disney+, basada en el personaje de Marvel Comics, Kamala Khan/Ms. Marvel.

Iman Vellani interpreta a Kamala Khan/Ms. Marvel. Saagar Shaikh, Aramis Knight, Matt Lintz, Zenobia Shroff y Mohan Kapur también protagonizan.

Estreno: fines de 2021 en Disney+.

"Eternals"

Película basada en Los Eternos, que será la cinta número 25 en el MCU. Está dirigida por Chloé Zhao y escrita por Matthew Firpo y Ryan Firpo.

Sus protagonistas son Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington y Barry Keoghan.

Estreno: 5 de noviembre de 2021





"Hawkeye"

Miniserie basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. Está ambientada en el UMC, compartiendo continuidad con las películas de la franquicia. La serie tiene lugar después de los eventos de Avengers: Endgame (2019) y presenta a una nueva superheroína llamada Kate Bishop / Hawkeye.

Estreno: fines de 2021 en Disney+.

Hawkey



"Spider-Man: No Way Home"

Será la secuela de Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Far From Home (2019), además de ser la película número 27 en el UMC.

La película será protagonizada por Tom Holland y Zendaya.

Estreno: 17 de diciembre de 2021.

Spider-Man: No Way Home



"Moon Knight"

Miniserie creada por Jeremy Slater para el Disney+, basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre.

Estreno: 2022 en Disney+.

Moon Knight



"Doctor Strange in the Multiverse of Madness of Madness"

Película basada en el personaje de Marvel Comics, Doctor Strange. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, está destinada a ser la secuela de Doctor Strange (2016) y la película número 29 del MCU.

En la cinta, Strange desata una maldad indescriptible mientras se enfrenta a un viejo amigo convertido en enemigo.

Estreno: 25 de marzo de 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness of Madness'



"Thor: Love and Thunder"

Película basada en el personaje de Marvel Comics, Thor, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures.

Será una secuela de Thor: Ragnarok (2017), la cuarta entrega de la tetralogía y la vigésima novena del UMC.

Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman, Chris Pratt, Tessa Thompson y Jamie Alexander protagonizarán la cinta.

Estreno: 6 de mayo de 2022.

Thor: Love and Thunder'



"Black Panther: Wakanda Forever"

Película basada en el personaje de Marvel Comics, Black Panther. Producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, está destinada a ser la secuela de Black Panther (2018) y la película número 30 en MCU.

El film es protagonizado por Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke y Angela Bassett.

Estreno: 8 de julio de 2022.

Black Panther: Wakanda Forever



"She-Hulk"

Miniserie creada por Jessica Gao para Disney+, basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre.

Está ambientada en el MCU, compartiendo continuidad con las películas de la franquicia.

Estreno: 2022 en Disney+.

She-Hulk



"The Marvels"

Película basada en los personajes de Marvel Comics, Carol Danvers/Capitana Marvel, Monica Rambeau y Kamala Khan.

Está destinada a ser la secuela de Capitana Marvel (2019), continuación de la serie de Disney+ Ms.Marvel (2021), y la película número 32 del UMC.

La película es protagonizada por Brie Larson como Carol Danvers/Captain Marvel, Teyonah Parris como Monica Rambeau e Iman Vellani como Kamala Khan/Ms.Marvel.

Estreno: 11 de noviembre de 2022.

The Marevls



"Ant-Man and The Wasp: Quantumania"

Película basada en los personajes de Marvel Comics, Scott Lang/Ant-Man y Hope van Dyne/Wasp.

Es la secuela de Ant-Man (2015) y Ant-Man and the Wasp (2018) y parte del UMC.

Contará con el regreso de Paul Rudd y Evangeline Lilly como Scott y Hope respectivamente, junto a Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Michael Peña, Kathryn Newton y Jonathan Majors.

Estreno: 17 de febrero de 2023.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania



"The Guardians of the Galaxy: Holiday Special"

Especial navideño de TV con los guardianes de la galaxia. Será la secuela de Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Avengers: Endgame y Thor: Love and Thunder, y una precuela de Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Estreno: Navidad 2022 en Disney+.

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special



"Blade"

Esta película de vampiros será el reboot del personaje al que interpretó Wesley Snipes en 1998. Su protagonista será el ganador del Oscar, Mahershala Ali.

Estreno: 2023.

Blade



"Guardianes de la galaxia Vol. 3"

Película basada en el grupo de superhéroes de Marvel Comics del mismo nombre.

Será la secuela de Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Thor: Love and Thunder, además de la la trigésima tercera entrega del MCU.

Estreno: 5 de mayo de 2023.