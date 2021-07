Loki | ¿A qué hora se estrena y dónde VER ONLINE el último capítulo de la serie Marvel?

Han pasado seis semanas desde que Marvel se sacó desde debajo de la manga lo mejor que ha lanzado en el último tiempo para dar vida a Loki, la tercera serie que el estudio ha estrenado en Disney+. Sin embargo, todo debe llegar a su fin y eso ocurrirá con el capítulo 6 de la producción justamente esta semana.

En la serie, el Dios de los engaños salió de la sombra de su hermanastro Thor en una trama que transcurre después de los acontecimientos de Avengers: Endgame.

Tras vencer a Alioth junto a Sylvie y la ayuda de sus otras variantes, Loki se adentrará en un mundo desconocido para develar quién está realmente detrás Autoridad de Variación Temporal (TVA) y cuál será su verdadero rol dentro del MCU, sobre todo pensando en el gran impacto que se ha proclamado que tendrá esta historia dentro del panorama general del universo cohesionado.

Esto a propósito también de que deberá establecer el vínculo definitivo para Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Además, está claro que la historia de amor de Loki y Sylvie tuvo un comienzo apocalíptico en el episodio Lamentis; cuando atrapados en una luna al borde de la destrucción total, los dos se vieron obligados a trabajar juntos para encontrar una salida a esta situación, solo para que fracase por completo ante sus ojos. ¿Hacia dónde se dirigirá el vínculo entre Loki y Sylvie? Esa es otra respuesta pendiente para el capítulo final.

Tom Hiddleston volvió a interpretar al personaje principal, y Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant se unieron a él.

La dirección de Loki está a cargo de Kate Herron, y Michael Waldron es el guionista principal.

Tom Hiddleston y Owen Wilson demostraron tener una atractiva dinámica en patalla, tanto en materia cómica como dramática, en Loki.

Día y hora: ¿Cuándo se estrena el capítulo 6 y final de Loki en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?



El capítulo final de la serie con Tom Hiddleston se podrá ver a partir de la madrugada de este miércoles 14 de julio en la plataforma de streaming.

En Chile, el episodio se estrenará a las 03:00 horas del viernes. A las 05:00 horas verá la luz en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En tanto que en México llegará a las 02:00 horas. Mientras que en Perú, Ecuador y Colombia, el estreno será a las 03:00 horas. Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 04:00 horas.

Loki tuvo más de una escena de acción que elevó el potencial de la serie.

Online: ¿Dónde ver por streaming el capítulo 6 y final de Loki en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?



Loki, la tercera serie de Marvel Studios, está disponible exclusivamente en Disney+ y podrás verla si tienes suscripción al servicio de streaming.

En tanto, sobre las otras series de Marvel: los 9 episodios que presentan la historia completa de WandaVision también se pueden ver en la plataforma, así como además los 6 episodios de la segunda serie de Marvel Studios, The Falcon and The Winter Soldier.

Antes del final de Loki, revisa el trailer de mitad de temporada de la serie: