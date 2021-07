"¡Qué dice Chile! Familias en juego": Así será el nuevo programa de concursos de Martín Cárcamo

El animador Martín Cárcamo tiene nuevo programa en Canal 13, este nuevo proyecto de entretención lleva por nombre “¡Qué dice Chile! Familias en juego” y se emitirá durante las tardes.

Sobre el programa de concurso familiar, el comunicador le señaló a 13.cl que define al espacio como "uno luminoso, alegre y popular, porque los protagonistas serán los participantes”.

En el espacio se enfrentarán dos grupos de cuatro integrantes en distintas pruebas con el objetivo de ganar un premio monetario.

Acerca de este nuevo desafío, el conductor comentó: "Este es un programa que tiene muchas virtudes porque es familiar, va a acompañar a las personas, es transversal y es muy fácil jugar desde la casa. Lo que más me gusta es que pone de protagonistas a la gente: los equipos o las familias que van a competir. Es un juego del que no se necesita mayor conocimiento, necesitas tener rapidez y creatividad, entonces eso permite que pueda jugar desde un niño hasta un adulto mayor”, indicó Cárcamo.

“Estoy muy agradecido del canal que me haya dado esta nueva oportunidad de entrar en este formato; prácticamente toda mi carrera la he hecho con programas diarios, entonces me acomoda estar en espacios que estén en contacto con la gente de manera permanente y si son programas familiares mucho mejor. Me va a permitir estar en lo que más me gusta a mí… ¡Que es animar: entregar ánimo!”, expresó.