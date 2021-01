"Más de algo no está bien": Marcela Vacarezza critica a las autoridades del Ministerio de Salud

La ex figura televisiva Marcela Vacarezza lanzó una irónica crítica a las decisiones que ha tomado últimamente el Ministerio de Salud, particularmente la que se presentó la semana pasada y que ya generó más de una polémica: el permiso especial para salir de vacaciones.

A pesar de que hace unos meses se fue a vivir a Estados Unidos junto a Rafael Araneda y gran parte de su familia, la ex modelo no pierde su conexión con Chile y siendo una ávida usuaria de las redes sociales, opina sobre las más diversas temáticas que afectan al país.

Es por eso que aprovechó la oportunidad para agitar un poco la calma del primer fin de semana del 2021, para cuestionar: "Los que no tienen la posibilidad de irse de vacaciones a la playa, a otra región o fuera de Chile tienen que quedarse encerrados sábados y domingos porque hay cuarentena".

"Más de algo no está bien. No les parece?", recalcó en el mesaje publicado en Twitter y dirigido a la cuenta @ministeriosalud.

Vacarezza llegó a tener casi 500 retuits, además de más de 2.500 "me gusta", que avalaron el apoyo a su publicación.

En tanto, el Permiso de Vacaciones será de uso único y tiene múltiples limitantes buscando ordenar la salida para el descanso de los trabajadoras que quieran viajar entre regiones, sobre todo desde la Región Metropolitana.

En térmicos generales, solo podrá ser solicitado por habitantes de una comuna en fase 2 para viajar a otra con las mismas características restrictivas o de fases superiores (fase 3 o fase 4). No sirve para comunas en fase 1. También, se podrá viajar los fines de semana y feriados, días destinados a la cuarentena.

