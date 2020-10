Nicole Moreno trabaja con Flaviana Seeling en cuestionada academia financiera

Nicole Moreno generó opiniones divididas en redes sociales al anunciar que se asoció con Flaviana Seeling, quien anteriormente estuvo en la polémica por la ilegalidad de la academia financiera llamada “Mastery IM Academy”.

Se trata de una entidad donde ofrecen diversos cursos para que las personas aprendan a operar en el mercado financiero sin ser expertos con el fin de supuestamente generar ingresos extras tan solo desde su celular.

Este modelo de negocio ha sido bastante cuestionado por usuarios de Facebook, Instagram y Twitter, pues se dice que se trata de una estafa piramidal. Tal ha sido el escándalo, que incluso la brasileña aclaró el tema mediante una entrevista que concedió al programa “Hola Chile” tiempo atrás.

“Cuando conocí la academia yo ingresé para estudiar, no porque me llamaron o haya algo comercial. Yo entré porque una amiga estaba estudiando y ha sido genial. Son tres semanas las que llevo en esta escuela, y la verdad es que me duele mucho todo lo que está pasando porque el curso es increíble para cualquier persona que no tenga noción de lo que es el mercado financiero, de lo que es la bolsa de valores”, aseguró en aquella oportunidad.

“Ellos no manejan la plata de nadie, no manejan nuestra plata. Yo estoy aprendiendo en aquella academia, pero después tú vas a escoger la plataforma y vas a invertir la plata donde se te dé la gana, no es la academia la que maneja tu plata“, explicó.

Esto fue en junio del presente año, y ahora, cinco meses después, la ex integrante de Axé Bahía anuncia que sumó a sus filas a nada más ni nada menos que a “Luli”.

Al igual que Flaviana, la ex chica reality se hizo una cuenta de Instagram que se llama @emprendejuntoanicoleluli donde publica mensajes de motivación e invita a todos a sumarse a su equipo.

