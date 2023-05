Uno fue una gran sorpresa: los increíbles cameos de Guardians of the Galaxy Vol.3

Ya se estrenó en cines Guardians of the Galaxy Vol.3, la entrega final de la trilogía de los Guardianes en el Universo Cinematográfico de Marvel. Cargada de emociones, la película tuvo su pre-estreno en Chile este miércoles 3 de mayo con lo que se preparará para su estreno este jueves.

La película de James Gunn se convirtió en una de las más memorables de Marvel Studios y finalizó con broche de oro la trilogía.

Los increíbles cameos de Guardianes 3

ATENCIÓN esta nota contiene spoilers de Guardians of the Galaxy Vol.3 si no has visto la película no continues leyendo.

El final de los Guardianes trajo consigo, aparte de llantos y risas, grandes cameos, junto con una aparición muy especial para los fanáticos del grupo de superhéroes.

Estos son los cameos de Guardianes de la Galaxia Vol.3:

Sylvester Stallone

El actor volvió a interpretar a Starkar Ogord en la entrega final para ayudar a los Guardianes a ingresar a OrgoCorp.

Linda Cardellini

La actriz que interpretó a la esposa de Hawkeye en Avengers vuelve al UCM a darle vida a Lylla, una de las grandes amigas de Rocket en sus inicios con el Alto Evolucionador.

Jennifer Holland

La esposa de James Gunn se unió a la tercera entrega con un pequeño cameo como trabajadora de OrgoCorp.

Nathan Fillion

El reconocido actor tuvo un pequeño cameo como Master Karja, uno de los guardias de OrgoCorp que trato de detener a los Guardianes cuando entraron a robar los registros de Rocket.

Daniela Melchior

Conocida por interpretar a Ratcatcher en The Suicide Squad, la actriz tuvo un cameo interpretando a Ura, una trabajadora de OrgoCorp que se encarga de los registros de los experimentos del Alto Evolucionador.

Michael Rooker

Una de las grandes sorpresas fue el pequeño cameo de Yondu Udonta, interpretado por Rooker en la cinta, esta aparición especial no la esperábamos para nada y solo nos hizo llorar más en el cine.

Gregg Henry

Luego de su aparición en la primera entrega Gregg Henry volvió para el final de los Guardianes para volver a interpretar al abuelo de Peter Quill.

Seth Green

Howard Duckson volvió con un cameo a Guardians of the Galaxy Vol.3, Seth Green nuevamente le da voz al personaje que pudimos ver en la primera entrega y además en What If…

Con 2 horas y 29 minutos de duración Guardianes de la Galaxia 3 ya se encuentra disponible en las carteleras de todo el país y cuenta con un total de dos escenas post-créditos.