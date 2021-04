¿Qué pasó con Khloé Kardashian? La "foto prohibida" al natural que la influencer quiere borrar del mundo

Khloé Kardashian se puso sola contra las cuerdas al proponerse la titánica tarea de eliminar de internet una "foto prohibida" suya que circula ya sin control en la red, después de que se filtrara desde un encuentro privado de la influencer con sus familiares y cercanos.

En la imagen se ve a la mujer de 36 años en un bikini animal print mientras sostiene un teléfono móvil en su mano derecha, mientras posa al costado de una piscina.

El problema es que la foto muestra a la integrante del clan Kardashian por primera vez al natural, sin maquillaje, producción o efectos digitales; algo que molestó de sobre manera a Khloé ya que es una de las figuras de su familia que más ha tenido que luchar contra las críticas, además del asedio mediático y popular, por sus rasgos físicos.

A diferencia de lo que ella pensaba, muchos alabaron la fotografía que finalmente mostraba cómo realmente era, sin el filtro de un lente o los cosméticos. Sin embargo, otros tantos tuvieron que bajar la imagen de las redes sociales por las presiones que hicieron desde el equipo de las Kardashian.

El asunto cobró tal revuelo que incluso hizo que la directora de marketing de KKW Brands y quien se encarga de los asuntos de la socialité, Tracy Romulus, indicara en un comunicado que "la foto editada en color fue tomada a Khloé durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error de un asistente".

"Khloé se ve hermosa, pero el propietario de los derechos de autor tiene el derecho de querer que se elimine una imagen que no está destinada a ser publicada", puntualizó el mensaje.

Según ha trascendido, la captura supuestamente se hizo mientras Klhoé pasaba unos días de relajo en la casa de su madre, Kris Jenner, en Palm Springs, donde compartió con sus hermanas Kim Kardashian y Kylie Jenner; quienes en más de una ocasión se han visto expuestas a una controversia por el alto grado de retoques digitales que le hacen a sus imágenes, potenciando rasgos de su físico y anulando defectos.

Varios usuarios en redes sociales establecieron comparativos entre la foto en cuestión y otras previas de Khloé:

We knew all her pictures are altered but this is bs... Right pic is from this Easter �� #KhloeKardashian pic.twitter.com/vHd0ybk7ul — melon��❥ (@likemymelons) April 6, 2021

No sé qué piensan ustedes, pero Khloe Kardashian es alta DIOSA! Ya sea con o sin photoshop �� pic.twitter.com/fsLJrGYH02 — �������������� ���� ���������� (@mxrxvxlx) April 8, 2021

El impacto que causó la viralización y las reacciones de la gente criticándola llevaron a Khloé a hacer una transmisión en vivo a través de su Instagram, con el fin de corregir las impresiones que dejó la filtración sobre su cuerpo.

La hermana de Kim buscó evidenciar lo tonificado que está su anatomía actualmente, mostrándola desde distintos ángulos, en un video en el que estuvo acompañada por sus hermanas. "Sí, hice un live para mostrarle a todos que esto no está photoshopeado", escribió luego en una publicación de su Instagram, mensaje junto al que compartió extractos de la transmisión y una extensa reflexión sobre lo que ocurrió.

"Hola chicos, esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que es después de trabajar tan duro para llegar a este punto - y se comparte a todo con el mundo- se debe tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas", indicó Khloé.

Eso para luego añadir "en verdad, la presión, el constante ridículo y el juicio de toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre cómo debería verme ha sido demasiado para soportar. 'Khloé es la hermana gorda'. 'Khloé es la hermana fea'. 'Su padre no debe ser su verdadero padre porque son muy diferentes'. 'La única forma en que pudo haber perdido peso debe haber sido mediante la cirugía'. ¿Debería continuar?".

Entonces, se volcó a aclarar su postura definitiva sobre lo acontecido: "Me encanta un buen filtro, buena iluminación y una edición aquí y allá, de la misma forma que llevo un maquillaje, me hago las uñas o que uso un par de tacones para presentarme al mundo como quiero ser vista y por lo mismo lo seguiré haciendo sin pedir disculpas".

"Mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo verme y compartirme es mi decisión. No es para que nadie me juzgue ni me diga lo que es aceptable o no", concluyó.