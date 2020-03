Katy Perry confirma que está embarazada con el lanzamiento de su nuevo videclip

Katy Perry acaba de lanzar el videoclip oficial para su canción "Never Worn White", pero lo que realmente tomó por sorpresa a sus fanáticos es que esta presentación también marcó el anuncio de su embarazo.

Perry dejó para el final la revelación, que no es con palabras, sino que sólo se la ve vestida de blanco y con la mano en su vientre.

Aunque el tema tiene versos como "véannos en 60 años con un árbol genealógico completo".

La cantante espera a su primer hijo junto al actor Orlando Bloom, con quien se comprometió el pasado 14 de febrero, en lo que para ambos serán sus segundas nupcias, y resaltó en su Instagram: "Digamos que va a ser un verano lleno...".

Aunque, por otro lado, el anuncio sirvió como un desahogo, después de que en Twitter comentó que "Dios mío, estoy tan feliz de no tener que ocultarlo más".

omg so glad I don’t have to suck it in anymore ��