Una inesperada y triste noticia recibieron los fans del cantante Justin Bieber en Chile, luego de que a tan solo un día de realizarse su esperado concierto en territorio nacional, la productora encargada del espectáculo anunció que se cancela la presentación del artista canadiense.

La gira del cantante de 'Sorry','Baby' y 'All Around the World', fue anunciada en noviembre del 2021, en donde se reveló que como parte de su gira "Justice World Tour" el artista visitaría distintos puntos de Sudamérica, entre ellos Chile.

El nuevo tour llega a casi 6 años desde su última gira "Purpose World Tour" (2016) en donde también visitó Chile.

Hace algunos días comenzaron a sonar los rumores sobre una posible cancelación luego de que medios brasileños reportaron que la estrella del pop estaba pasando por un difícil momento personal, lo que provocaría la suspensión de los siguientes puntos en su gira mundial.

Tras esto, los fans en territorio nacional del artista comenzaron a preguntarse si efectivamente podrían ver al artista subirse al estadio nacional el próximo 7 de septiembre

Lamentablemente, este 6 de septiembre al medio día la productora Lotus a cargo del evento confirmó que el concierto, al igual que el resto de la gira, está suspendido por problemas personales de Justin Bieber.

¿Qué pasará con las entradas para el concierto de Justin Bieber?

Tras la cancelación del show en Chile, la productora Lotus reveló que comenzará con el proceso de devolución de dinero. Para ello los fans deberán ingresar a Puntoticket.