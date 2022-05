Justin Bieber sabe tanto de éxitos como fracasos y ahora admitió que cuando se casó hace cinco años con la modelo Hailey Baldwin, hoy Hailey Bieber, no era precisamente el momento más adecuado de su vida para experimentar el matrimonio.

Fue por allá en el año 2018 que Bieber y Baldwin contrajeron el vínculo civil en Nueva York. En tanto, la ceremonia en grande para festejar el compromiso llegó recién un año después, pasando por la iglesia en compañía de sus familiares y amigos más cercanos.

Ahora, en medio de una entrevista con Apple Music, el joven artista habló la mala decisión de partir al altar cuando apenas contaba 24 años de existencia y entonces soltó la verdadera razón por la que lo hizo.

Justin Bieber | ¿Por qué el cantante cree que su matrimonio fue un error?

Fueron los problemas de depresión y ansiedad que no pudo manejar, los que lo condujeron a sellar la unión, sobre todo porque pensó que eso cambiaría de manera positiva su vida.

"Al final todo es parte de un camino. Recuerdo que cuando me casé... Tuve una crisis emocional porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo. Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita", reconoció.

Entonces, "te das cuenta de que quizás no eres esa versión perfecta de ti mismo que a veces te atribuyes. Te das cuenta de que no es necesariamente así, porque uno también es el resultado del trauma y de las circunstancias de la vida".

"Y obviamente eso me ha llevado a ser muy abierto en mi relación con Jesús y sobre la evolución de mi fe. Siento que me ha ayudado a no ser tan duro conmigo mismo, a aceptarme y a perdonarme, y a entender que tengo que ir mejorando día a día", advirtió el cantante, valorando la relación que aún mantiene en pie con Hailey Baldwin.

La pareja ha pasado más de un momento complejo de sobrellevar. La lucha contra la depresión del artista se mantuvo y, por lo mismo, sostiene que su esposa es una pieza fundamental en su recuperación de salud mental.