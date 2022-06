Justin Bieber dejó con alto impacto en el rostro a sus fanáticos, después de que confirmó que actualmente padece una parálisis facial, producto de una enfermedad que le está afectando.

En estos momentos, la mitad de la cara del ídolo está completamente paralizado, tal como se puede apreciar en el video que compartió en su Instagram.

Le cuesta parpadear con uno de sus ojos y su gesticulación también se vio profundamente afectada.

¿Por qué Justin Bieber está con parálisis facial?

El intérprete de Sorry confirmó que padece el síndrome de Ramsay Hunt, enfermedad que impactó un nervio de su oído, lo que terminó produciendo el adormecimiento de un lado de su cara.

El trastorno es una erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca. Ocurre cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio en la cabeza.

"Obviamente, podrán haber notado que mi cara está paralizada. Tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt y trata de un virus que ataca los nervios en mi oreja, que causó que mi cara se vea así", explicó en el clip.

Además, detalló que "como pueden ver, mi ojo no está parpadeando y mi boca no sonríe completamente. Toda esta parte de mi cara está totalmente paralizada, por lo que tendré que cancelar mis conciertos. Obviamente, no soy capaz realizar el espectáculo en este estado".

El estado en que se encuentra el intérprete lo obligó a cancelar varios de sus shows que tenía agendados para la próxima semana, porque el inconveniente "es realmente serio. Desearía que no fuera el caso, pero debo cuidar mi cuerpo, espero que entiendan".

"Espero mejorar y hacer todo por lo que nací. Me tomaré un descanso hasta que mi rostro vuelva a ser como debería ser".

"Todo estará bien. Confío en que todo esto pasó por una razón, no estoy segura cuál es en este momento, pero eventualmente lo sabré", concluyó.

En un mensaje escrito junto al video, el cantante pidió a sus seguidores: "por favor recen por mí".