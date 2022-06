Justin Bieber reveló a través de sus redes sociales que padece de una parálisis facial, motivo por el cual debió cancelar las siguientes fechas de sus presentaciones que son parte de la gira Justice World Tour.

La cancelación de sus presentaciones se produjo el martes, en donde señaló que no se realizarán debido a una “enfermedad no relacionada con Covid”, y a través de sus redes sociales escribió: "No puedo creer que esté diciendo esto. He hecho todo lo posible para mejorar, pero mi enfermedad está empeorando”.

Durante la jornada del viernes, el artista entregó detalles de lo ocurrido explicando a sus fans que padece de una parálisis facial.

A través de su cuenta de Instagram el cantante de "Around the World" compartió un video en donde se ve un lado de su rostro paralizado. “Para aquellos que están frustrados por mis cancelaciones de los próximos shows, obviamente, físicamente no soy capaz de hacerlo. Hay una parálisis total en este lado de mi cara”, expresó.

El ganador del Grammy explicó que padece del síndrome de Ramsay Hunt, describiendo que es un “virus que ataca los nervios de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis”.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

Según la Clínica Mayo, “el síndrome de Ramsay Hunt es causado por el mismo virus que causa la varicela. Después de que desaparece la varicela, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse”.

Asimismo agregan que "el tratamiento oportuno del síndrome de Ramsay Hunt puede aliviar el dolor y disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo".