"¡Ahí se la dejo!": JC Rodríguez le explica a Moreira por qué la ciudadanía se molestó al ver que el Presidente fue a comprar vino

Julio César Rodríguez nuevamente tuvo que ilustrarle el panorama social a dos políticos chilenos, durante sus intervenciones en "Contigo en la Mañana" para defender al Presidente Sebastián Piñera, después de que el fin de semana fue visto comprando exclusivamente vino en un local de Vitacura.

En primer lugar, Rodríguez cuestionó al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, a quien le dijo "¿Estamos o no en una pandemia real? ¿Cuál es la señal? Usted mismo ha dicho acá que iban a cerrar las botillerías porque había que hacer una buena cuarentena y los licores no eran de primera necesidad".

"Por otra parte, estamos en plena discusión de hacer de una vez por todas una cuarentena real. Donde la gente salga a comprar su alimento al supermercado y ahí si quiere saca una botella de vino. No es el caso del presidente. Él no fue a comprar abarrotes y sacó una botella de vino. Yo quisiera enmarcar esta conversación en las señales que da la autoridad, no en si un ciudadano puede ir a comprar arroz o no", le recalcó el rostro televisivo a la autoridad comunal.

Alessandri respondió asegurando que "aquí se ha hecho un escándalo sobre algo que no tiene por qué serlo. Hay un ciudadano, que es el presidente de la República, que tramitó su permiso y fue a comprar un producto que en este caso era un vino".

Julio César Rodríguez la verdadera voz del pueblo en los medios de prensa, paseándose todos los días a los que tratan de defender a Piñera y a un gobierno que ha sido indolente con la gente! #ContigoCHV pic.twitter.com/l8LSiyJtwE — Geralt di Rivia �� (@ElBrujo_29) June 30, 2020

Antes de todas éstas intervenciones, el senador Iván Moreira ya se había encargado de dejar clara su postura sobre el tema: en una de sus intervenciones había dicho que "es el presidente, no somos todos iguales".

"¿Cuál esel problema?", cuestionaba Moreira, ante el revuelo que causó tanto en la prensa como en redes sociales la aparición del Presidente en una vinoteca o en otros episodios como la foto en plena Plaza Baquedano, cuando los manifestantes ya no estaban en el lugar por la cuarentena.

Asi con la igualdad ante la ley...



Senador UDI, Iván Moreira, en #ContigoCHV defendiendo al Presidente Piñera por ir a la Vinoteca a comprar un vino en plena pandemia: "Entiendan, no somos todos iguales (...) ese cuento de que somos todos iguales, no somos todos iguales!". �� pic.twitter.com/KQXRlpVZKG — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) June 30, 2020

Posteriormente, Julio César decidió explicarle al senador Moreira las razones tras la molestia de la gente por el tema de la compra del vino o el protocolo que no se respetó en el funeral.

El animador aseguró que aquí es relevante "lo que dice la ciudadanía al respecto. Ese es el tema: los ciudadanos. No la izquierda, los marxistas. Es la ciudadanía. Lo que pasa Iván es que no es un error, es una forma de actuar la que está en cuestión. Cuando Herman Chadwick dice 'habíamos 20 familiares y 11 personas más. 3 sacerdotes, 6 músicos, 2 fotógrafos'. Unos eran personas y otros eran personal y el personal no contaba. Eso a la gente le molesta".

Luego, indicó que "hasta hace poco, a las botillerías ojalá no fuera la gente y el mismo alcalde Alessandri cerró las de su comuna, para que la gente hiciera los trámites que tenía que hacer. Entonces, uno espera que el Presidente se alínie con eso en pandemia. Entonces, es una forma de ser, una forma de actuar. No son errores y no es una crítica de la oposición es una crítica de la ciudadanía".

"Ahí se la dejo", selló Rodrríguez antes de soltar el micrófono.