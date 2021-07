Autora de Joven y Alocada debuta en OnlyFans: "Me erotiza el deseo de gente que no conozco"

La reconocida autora del libro Joven y Alocada, Camila Gutiérrez, está explorando nuevas vetas laborales en medio de la pandemia por el coronavirus. Es por eso que ahora decidió probar suerte en el sitio de contenidos con suscripción OnlyFans, donde comparte los más diversos tipos de sensuales materiales, como una forma de también sobrevivir en términos económicos.

Ya lleva un par de meses en la misión. Su cuenta se habilitó en mayo pasado y partió con la base de 100 mil seguidores que tiene en Instagram, donde pudo promocionar la nueva apuesta que se traía entre manos.

Según explicó la misma Camila a LUN, "la razón más obvia es la plata y la otra es menos racional: siento que quería romper la vida de la monotonía de la vida pandémica haciendo algo muy ajeno a mí".

Pero también aseguró que "me erotiza el deseo de gente que no conozco. Me gusta ese intercambio".

El panorama se ve auspicioso. Hasta ahora, Gutiérrez cuenta con más de 6.800 ‘me gusta’ y es conocida como Estimada Vecina. La suscripción mensual a su perfil tiene un valor de 10,99 dólares (alrededor de 8 mil pesos chilenos) por sus contenidos de tipo erótico.

La cuenta de la autora de Joven y Alocada, Camila Gutiérrez, en OnlyFans.

"Si no tuviera Only Fans, me tendría que cambiar de casa altiro", advirtió Camila. Además, de añadir que "con esto me tengo que preocupar sólo de mi corazón roto y no de un problema práctico".

Por otro lado, contó que la plataforma "te hace sentir en un espacio seguro que ojalá todas las mujeres pudiéramos tener (...) Lo interesante es que una tiene el control de todo, y no hay por qué ceder a ninguna presión".

Si bien Camila Gutiérrez está escribiendo sobre sus experiencias en el sitio, no tiene claro aún si podrá ser un material "publicable".