J Balvin se gana el odio de las redes sociales por burlarse sin piedad de Shakira

J Balvin amaneció entre los temas más comentados en España y Latinoamérica. ¿La razón? Se burló sin piedad de Shakira y los fanáticos se volcaron a las redes sociales para condenar su negativa actitud hacia la cantante.

El hashtag #JBalvinIsOverParty se alzó entre los temas más comentados de Twitter, después de que el artista colombiano se sumara a una videollamada junto a Black Eyed Peas y Maluma, para conversar con una periodista de Billboard.

En un momento, la presentadora del espacio le preguntó a Will.i.am con quién tuvo que ser más flexible al momento de crear colaboraciones, si con Balvin o Maluma. La mente de Black Eyed Peas respondió: "Fui más flexible con Shakira", apuntando a la profesionalidad de la cantante.

En ese momento, J Balvin prácticamente explotó en una risa burlesca, ante la que Maluma evidentemente nervioso intentó frenar a su colega: "Hey, amigo, eso no es nada gracioso".

Balvin lo ignoró y continuó con la mofa. "Nunca he trabajo con Shakira... supongo que así debe ser", dijo.

Will.i.am quiso aclarar la situación explicando que Shakira es muy precisa en lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer y añadió que "yo he aprendido mucho de Shakira, por su manera de trabajar. Ella llega con sus arreglos y te dice: ‘Punto número 1, aquí cambiaría esto, punto número 2 yo lo haría así‘, y así a lo largo de varios puntos".

Entonces, J Balvin contraatacó con sus carcajadas e interrumpió al integrante de Black Eyed Peas para complementar: "Y entonces regresas al punto número 1. Vamos al 7, al 10, al 20 y, luego, vuelve al número 1. El 1 es el elegido, el 1 es el elegido".

Así se vivió el incómodo momento con el artista burlándose de Shakira:

La fanaticada de Shakira no se tomó nada bien el suceso y su ira la canalizó a través del hashtag #JBalvinIsOverParty, que rápidamente ganó terreno en la plataforma de Twitter.

El rechazo a la forma y los dichos de Balvin en la conversación fue cerrado, llamando a "cancelarlo". Estas fueron algunas de las publicaciones:

#JBalvinIsOverParty

Incluso si no eres fan de Shakira, defiendes a Shakira ��❤️

We love you ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/HeP2dRpWtt