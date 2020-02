Ingrid Cruz envía mensaje "a todos los jotes" que acosan a su hija en Instagram

La actriz Ingrid Cruz manifestó el orgullo que siente por cómo ha crecido y se ha desarrollado personalmente su hija, Emilia Scheinffelt.

El hito, que de paso era una mención para una marca, lo marcó compartiendo una foto en la que ambas aparecen juntas.

"Na que hacer ... Creció mi guagua... Ya me pasó...", resaltó Cruz. "Y mi chancha ..además de ser hermosa por dentro y por fuera ...eres mi mejor partner de la vida ...te amo".

Sin embargo, el post data tuvo un pequeño giro en el tono amable de las primeras palabras, para dirigirse a quienes se han intentado acercarse a su retoño a través de la red social.

Cruz fue directa: "a todos los jotes que le están mandando a mi hija solicitudes...tiene su ig privado".

Y cerrando la publicación, advirtió que la joven "no sigue a nadie q no conozca ..así q no insista ����".

A continuación puedes revisar la imagen revelada por la actriz de Mega: