Hotuiti y Sebastián Teao hablan sobre el largo camino para convertirse en padre e hijo legalmente

El modelo y conductor de TV Hotuiti Teao estuvo presente en el programa Velvet al Desayuno junto a su hijo Sebastián, en donde conversaron con Cristian de la Fuente acerca de su estrecho vínculo y además revelaron detalles del proceso legal para poder ser reconocidos frente a la ley como padre e hijo.

“Conocí una mujer maravillosa, la madre de Sebastián y fuimos construyendo una historia muy linda de amor. Me empecé a integrar más en la familia de Francisca (Ayala) y conocí a Sebastián que tenía entre 8 y 9 años”, comentó el ex conductor de Yingo.

Sebastián indicó que inicialmente fue impactante para el la integración del modelo a la dinámica familiar, debido a que siempre había sido solamente el y su madre. “De la noche a la mañana llega alguien a robarte a tu mamá”, contó Sebastián

Asimismo, señaló que “el primer encuentro que yo tuve con Hotu fue una vez que me fueron a buscar al colegio y yo venía enojado, porque me estaban molestando, me decían ‘Frantuiti’, que era la mezcla del nombre de mi mamá con mi papá. Entonces, le empecé a preguntar a mi mamá que quién era Hotuiti y Hotuiti iba adelante manejando”.

Sobre el momento que decidió tomar el apellido de Hotuiti, señaló que durante un viaje al sur lo llamó por primera vez papá y que la llegada de su hermano influyó en su decisión. "Yo me decidí a tener el apellido de mi papá para tener el mismo apellido de mi hermano”, indicó.

Revelaron que el proceso fue largo para hacer el cambio legamente, se realizaron entrevistas y exámenes psicológicos que duraron alrededor de tres años, tras los cuales pudo finalmente cambiar su apellido al de Teao.

“Para mi cumpleaños fuimos a hacer el juicio al centro de Santiago. Dictaron mi Rut, mi nombre antiguo y luego mi nuevo apellido; pasé a ser Sebastián Teao y le pegaron un martillazo a la mesa. Fue súper emotivo, era lo que todos queríamos”, Señaló el joven.