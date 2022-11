El ex One Direction ha decidido crear algunos cambios en su gira músical "Love On Tour". ¿Qué pasará con Chile?.

De seguro has escuchado As it Was o Sign of the Times en la radio o en plataformas de música. Aquellos éxitos y mucho más componen la carrera músical del artista Harry Styles, que además se ha dedicado en el último tiempo a construir su espacio como actor. Todo va por buen camino pero a veces pasamos por inconvenientes: el cantante canceló diversos espectacúlos en Los Ángeles, California y preocupa que sucederá con Chile.

¿Por qué Harry Style canceló sus espectacúlos músicales en Los Ángeles?

Harry Styles se contagió de gripe. Es por eso que a principios de esta semana, Styles decidió anular el show del viernes por la noche debido una enfermedad contagiosa lo que lo llevó a reprogramar para esta noche del 6 de noviembre. Aun que habían esperanzas de mejorar, el cantante anunció después la cancelación del show del sábado por la noche (5 de noviembre), como también la reprogramación del concierto del domingo y otro del lunes.

El interprete declaró en sus redes sociales su lamento por la situación. “Hacia el final del show del miércoles comencé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces”, escribió a sus fanáticos en su historia de Instagram. “He estado haciendo todo lo posible para poder cantar”, agregó Harry. “Pero ahora voy saliendo del médico y estoy devastado porque simplemente no es posible”.

Esta sitación ha dejado sorprendido al cantante ya que hace mucho tiempo que no le pasaba. “Hasta hace muy poco no he tenido que posponer un concierto por enfermedad en los 12 años que llevo de gira. Lamento mucho hacerlo, y si hubiera alguna forma de que pudiera hacer el show, lo haría”.

¿Qué sucederá con la gira de Harry Style en Chile?

¡Tranquilos y tranquilas!, es posible que estén nerviosos por el futuro el espectacúlo que se realizará el 1 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida pero queremos comentarles que no hay señales de que este show se vea afectado por este contratiempo. De todas formas hay que cruzar los dedos para que todo salga bien y no tenga una recaída antes de su show en Chile.