Harry Styles está muy cerca de lanzar su tercer álbum de estudio, Harry's House, el cual llega a casi tres años de su antecesor Fine Line. Para celebrar el estreno, el ex integrante de One Direction realizará una presentación especial para todos sus fanáticos alrededor del mundo.

Los seguidores de la estrella de la música pudieron disfrutar antes del lanzamiento de algunas de las nuevas canciones que contiene el álbum.

En el festival Coachella el artista interpretó distintos temas de su nuevo trabajo, entre ellos "As it Was" que encabezó las primeras listas de los rankings musicales en Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Alemania, entre otros.

El artista en su presentación en Today entregó detalles sobre su nuevo disco. “Siento que es una especie de colección de todas mis cosas favoritas y se parece mucho al álbum que siempre quise hacer, así que estoy muy feliz”, dijo Styles.

“Creo que para mí, definitivamente es el disco más personal que creo haber hecho. Definitivamente fue lo más íntimo que he hecho hasta ahora. Obviamente, la pandemia y todo se sumó a la forma en que se hizo. Fue hecho por unas pocas personas en una habitación pequeña”.

Styles recientemente anunció que se realizará dos presentaciones en vivo de su nuevo álbum y puso a disposición un determinado número de entradas que se agotaron inmediatamente. El primer concierto se realizará este viernes 20 de mayo en el Arena Belmont Park, Nueva York. Mientras que el segundo se realizará el próximo martes 24 de mayo en la Academy Brixton de Londres.

Pero eso no es todo, ya que para los fans que no lograron alcanzar un ticket o se encuentran en otra zona geográfica, ambas presentaciones podrán verse en línea.





¿Dónde, cómo y a qué hora ver el concierto de Harry Styles?





El viernes 20 de mayo, Harry Styles presentará su nuevo álbum compuesto de 13 pistas, Harry's House, en vivo en el UBS Arena en Belmont Park.

Para quienes desean verlo desde Latinoamérica el evento será transmitido exclusivamente a través de Apple Music a partir de las 21.00PM (Chile).

Ingresa AQUÍ para disfrutar del concierto.