Ex esposa demanda a Gonzalo Jara por pensión alimenticia: "Si es hombrecito que de cara"

La ex esposa de Gonzalo Jara, Roxana Luengo, confirmó que estampó ante el Poder Judicial una demanda por pensión alimenticia en contra del jugador del Club Tijuana y ex seleccionado nacional, a quien también acusó públicamente de abandonar a sus hijos.

Luengo decidió entregar su testimonio por medio de una conversación en Instagram con la periodista Cecilia Gutiérrez, en una transmisión en vivo que tuvo lugar la noche de este domingo ante más de 4 mil usuarios.

En la oportunidad, la profesora en educación física no sólo dio cuenta de su historia con el futbolista, sino que también evidenció la complicada situación en la que se encuentra actualmente, al punto de mermar la educación de su hija o dejar sin atención médica a otro de sus retoños por no tener dinero.

"Lo desconozco totalmente, creo que es una persona sin alma, sin corazón", aseguró la mujer, ante el supuesto abandono en que Jara a dejado a sus hijos. "Me duele que su padre no vea a su hija. y menos que no aporte económicamente. Yo no quiero lujos (...) No estoy pidiendo para mi, ni para comprarme cosas".

Y añadió que "a mis hijos le han faltado muchas cosas, dentista, por ejemplo. Mi hijo mayor le duelen sus muelas, saqué a mi hija del jardín porque él no paga".

Luengo tiene 3 hijos con el defensa (de 20, 12 y 5 años), sobre quien contó que "cada dos meses me manda un poco de dinero", argumentando que "no tengo club".

Fue entonces que Roxana expuso que hay una demanda por pensión alimenticia en contra de Jara, recalcando que Jara no ve a sus hijos: "Los niños no se mantienen con un llamado cada dos semanas".

"Estoy en una situación grave, estoy abandonada por parte de la familia de él. Me siento sola porque no hay apoyo", añadió Roxana, advirtiendo que Jara no se presentó en el tribunal.

Al mismo tiempo, Luengo manifestó su molestia por los lujos que se da el defensa, en contraste con la situación que está viviendo ella y sus hijos; sobre todo porque en sus redes sociales se ha visto cómo Jara tuvo un viaje al Caribe con su actual pareja Kari Belén. "Él vive la vida, lo pasa bien, esa vida es perfecta", recalcó Roxana.

"Mi intención no es hacer daño, yo quiero lo que corresponde, estoy sacando la voz por mis hijos", añadió. "Oculté cosas para no joderle su carrera".

Gonzalo Jara: Actos de indisciplina en La Roja



A propósito de la polémica que se vivió este fin de semana en Brasil por los actos de indisciplina que quedaron al descubierto, Roxana Luengo también tuvo algo que decir ya que tales informaciones no la sorprenden para nada.

Así contó que "yo estuve separada de él cuando estuvieron en eliminatorias para el mundial y fui a Brasil, y perdieron, quedaron desclasificados y en el aeropuerto me entero que él andaba con otra mujer".

Y a eso sumó que "cuando lo iba a buscar a las fiestas, lo encontraba con mujeres".

Roxana Luengo concluyó su internvención, haciendo un llamado a que "Gonzalo me desbloquee, me llame y se siente a conversar conmigo, que me diga realmente lo que le pasa (...) Si es hombrecito que de cara".

A pesar de que legalmente siguen casados, Gonzalo Jara y Roxana Luengo están separados desde hace un tiempo.