Fiscalía ordenó investigar denuncia de violación contra ex perito de la TV Francisco Pulgar 

La Fiscalía de Talca dictó la orden para poner en marcha investigación por la denuncia una mujer de 21 años, quien aseguró haber sido víctima de violaciones reiteradas por parte del ex perito de la televisión y actual candidato a gobernador independiente por el Maule, Francisco Pulgar, en sucesos que habrían tenido lugar desde el año 2014, cuando ella era menor de edad.

La acusación fue notificada el pasado 19 de mayo en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI en Talca, entidad que ahora será la encargada de ejecutar las diligencias.

El fiscal Gonzalo Pino será el responsable de las indagatorias, tras ser reconocido por su vinculación en investigaciones de alta connotación social, como los casos de Ámbar Cornejo y Nabila Rifo.

En tanto, el candidato y ex panelista del matinal Bienvenidos refutó las acusaciones y dijo tener argumentos para probar su inocencia.

Una vez estampada la denuncia, la víctima grabó un video que posteriormente fue compartido en redes sociales. En el registro, manteniendo la reserva de su identidad, la mujer asegura que "cuando tenía 13 años fui abusada por Francisco de forma retirada. Estaba saliendo de octavo básico; llegó como un familiar a la casa (...) Él era muy cariñoso y no había nada sospechoso".

Posteriormente, detalla que Pulgar supuestamente comenzó a frecuentar el hogar de la joven en diciembre de 2013, en un sector cordillerano de la región, dado un parentezco de este con la familia de la joven.

"Mi violación fue el 4 de enero de 2014. Aquí ocurre la amenaza: yo no podía hablar ni gritar, porque le iba a pasar algo a mis padres, a él y a mí. Nunca me explicó qué les iba a suceder, pero yo sí tenía miedo porque él tenía un arma, que recuerdo muy bien y que tenía en su auto", sostuvo la denunciante.

El acto se repitió en diez oportunidades, mientras ella cursaba Enseñanza Media.

La joven aseveró que Pulgar nunca ha desaparecido de su vida: "Me llamaba, me enviaba mensajes de texto, vía WhatsApp, Facebook y me esperaba en la esquina cerca de mi liceo. Él mismo hizo hincapié a que pusiera la denuncia. Él nunca se apartó de mis papás y ese es el miedo que tengo, que ahora que él tenga más poder, le pase algo a ellos o a mí".

Francisco Pulgar junto a Carolina Brethauer, en Sin Dios Ni Late.

Francisco Pulgar: "Tengo las herramientas para defenderme"



En un punto de prensa en el que no aceptó preguntas, Francisco Pulgar indicó que "con los papás de mi prima siempre ha sido una relación excelente, de transparencia con ella".

"Estoy muy tranquilo, voy a salir libre de todo. De cualquier cargo, porque yo soy totalmente inocente y como perito lo digo, tengo las herramientas para defenderme y los medios de pruebas, eso me deja tranquilo", sostuvo el candidato que el próximo 13 de junio se enfrentará a la candidata de la DC Cristina Bravo, en segunda vuelta de votaciones para definir gobernadores.

Mientras que durante el jueves, el comando del candidato indicó en una declaración pública que la denuncia "solo obedece a una estrategia perversa, de la escuela antigua de hacer política que se mantiene hasta ahora, a fin de evitar que los cambios se generen, de una vez por todas, en nuestra región".

De acuerdo con el mismo mensaje, al menos hasta ayer, Pulgar no había sido notificado por algún organismo de justicia y que, de ser así, "me someteré a todo procedimiento ordenado por las autoridades respectivas, en mi calidad de ciudadano con todos los derechos, deberes y obligaciones que corresponda".

Francisco Pulgar es públicamente reconocido principalmente por haber participado en múltiples programas de televisión, comentando los más diversos casos policiales. Algunos de los espacios en que compartió sus conocimientos fueron Buenos Días a Todos y Bievenidos en televisión abierta, además de Sin Dios Ni Late y Cadena Nacional, en el cable.

Sin embargo, una de las últimas veces que se supo de él en la industria, fue cuando dejó el panel de Bienvenidos después de que hizo ingreso a la casa de Hugo Bustamante, el llamado Asesino del Tambor e imputado por el asesinato de Ámbar Cornejo en Villa Alemana, antes de que se convirtiera en un sitio de suceso. El hecho fue denunciado en televisión abierta por la fiscal del caso María José Bowen.