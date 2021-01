Francisca García-Huidobro hace un balance de su 2020: "yo pensé que la gente me odiaba"

La conocida animadora hizo una profunda reflexión sobre lo que fue su 2020 en redes sociales, donde además contó que es lo que espera del nuevo año que acaba de iniciar.

Sobre términos laborales la conductora empieza el 2021 sin casa televisiva ya que se terminó su contrato con Canal 13 y no fue renovado. El late de la estación Sigamos de Largo saldrá de pantalla por lo que los otros animadores del espacio también deben buscar nuevos proyectos para el 2021 y su otro programa que era estrenado por redes sociales "Francamente" también saldrá del aire.

En un live que realizó en su Instagram la animadora converso con sus seguidores, donde varios tuvieron la posibilidad de unirse e interactuar con la comunicadora, donde se refirió a la insuficiencia renal que la tuvo hospitalizada a principio de año y como eso cambió su relación con el público.

"Esta interacción que he tenido este año, que creo que nació de mi reinvención cuando estuve super enferma, porque cuando estuve súper enferma me di cuenta que la gente me quería", indicó

Luego agregó que "antes de eso yo pensé que la gente me odiaba. Después caché que me querían, entonces empecé esta interacción por Instagram", Además añadió que "ha sido el mejor regalo que he tenido este 2020".

Finalizó diciendo: "Me llevo el corazón lleno, lleno, lleno de buena onda. De amor, de respeto de admiración por mi trabajo"