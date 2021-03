Fran García-Huidobro habla sobre su paso por Canal 13: "Me fui con la sensación de que fui a calentar la banca"

La conocida presentadora Francisca García-Huidobro fue una de las invitadas al estreno del regreso del programa "Podemos Hablar", en donde se refirió a la su paso por Canal 13.

PH regresó finalmente a la pantalla luego de una pausa en sus grabaciones debido a la crisis sanitaria gatillada por la pandemia del coronavirus. En este nuevo episodio los invitados fueron Julio César Rodríguez, Millaray Viera, Iván Moreira, Francisca Undurraga y Juan Falcón, quienes entregaron distintas revelaciones.

En uno de las secciones del espacio, el animador Julian Elfenbein preguntó por quienes no se había sentido valorado en un trabajo, en donde la ex conductora de Primer Plano se puso de pie.

En donde relato su experiencia en Canal 13. "Mentiría si no dijera que no siento que no me valoraron lo suficiente en la última pega que tuve"

"Si creo que estuve dos años en un trabajo que no supo saber bien lo que yo sé hacer (…) Me tuvieron empatando, empatando. Me fui con la sensación de que fui a calentar la banca“. señaló finalmente.

La comunicadora condujo el programa Sigamos de Largo en Canal 13, hasta el fin del espacio, tras esto no se le fue renovado el contrato con la estación.