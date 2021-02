Fran García-Huidobro se lanza contra Jani Dueñas: "Se dedicó durante dos años a desprestigiarme"

En un nuevo capítulo de su programa "Cómplices" que trasmite a través de Instagram, la ex animadora de Primer Plano habló acerca de la locutora de la Divina Comida.

La invitada del capítulo fue la humorista Belén Mora, con quien conversaron acerca de distintos humoristas chilenos y su paso por los distintos certámenes, hasta que llegaron a la presentación de Jani Dueñas en Viña 2019, quien recibió las pifias del público presente.

La ex rostro de Canal 13 comenzó diciendo "Se dedicó durante dos años a desprestigiarme, aunque yo trabajé con ella en una teleserie, éramos compañeras de elenco"

Luego agregó "y cuando ella actuó en la Quinta Vergara habíamos cuatro pelagatos en la segunda fila aplaudiendo, diciéndole ‘¡vamos, vamos, vamos!’, porque es angustiante estar en la Quinta Vergara y ver a una actriz pasarlo tan mal".

La Fran además señaló que la humorista ha hablado mal de ellas "bueno, no solo no me lleve ningún agradecimiento, sino que después dijo que yo no tenía cerebro y un montón de hueas más".

Luego se refirió a su experiencia como publico en ese espectáculo. "Fue súper heavy para una cabra que, y de nuevo voy a salir del clóset, a mí me encanta. A mí me encanta la Jani, yo le he visto muchos stand up buenísimos. ¿Pero no te pasa que sentí que no hubo como una autocrítica?".

Y concluyó diciendo "Ella dijo que el público no la entendía. O sea básicamente que 14.500 personas eran hueonas. No hizo nunca un mea culpa de su rutina".

Belenaza también comentó lo sucedido diciendo "me da como pudor hablar de la jani, porque una de las razones por las que me atrajo el stand up fue la Jani Dueñas".