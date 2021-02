Jani Dueñas recuerda su paso por el Festival de Viña: "Que manera de no saber que me iba a ir como el pic**"

La humorista, Jani Dueñas, subió a sus redes sociales una divertida postal en donde se refiere a su paso por el Festival de Viña el 2019, dónde lamentablemente la comediante sufrió por las pifias de público, quienes no conectaron con su espectáculo.

En aquella oportunidad Dueñas estuvo sobre el escenario de la Quinta Vergara por 35 minutos, no pudiendo conquistar al 'monstruo' que despertó esa noche.

"Hace dos años (siento que fue hace 10)" comenzó señalando en la publicación de Instagram, luego agregó "Que manera de verme estupenda ese día y que manera de no saber que me iba a ir como el pico".

En aquella oportunidad tras terminar el show, Jani conversó con la presa y contestó algunas preguntas sobre su rutina, incluso Raquel Argandoña le hizo una consulta mientras estaba en el lugar.

“Tengo entendido que la producción te dijo más de cuatro veces si querías retirarte del escenario y tú no quisiste…” indicó Argandoña.

Lo que Jani desmintió inmediatamente. “No, eso no es real. Yo no tenía contacto con la producción durante el show”,

“Tengo entendido que sí, ¿Pensaste revertir tu rutina para que el público te aceptara?”. preguntó la comunicadora.

A lo que la humorista señaló “Uno siempre piensa en eso po’ Raquel. Si tú estás haciendo tu pega, estás tratando todo el tiempo de remarla (…) es como una metáfora deportiva. Cuando uno ve una oportunidad para darlo vuelta, vas a tratar de darlo vuelta, y cuando cachai que no, ahí fue que dije más encima estoy sola y nadie me viene a sacar, que fue un poco el llamado a mis amigos animadores, pero no hice eso antes porque quería hacer lo que yo hago y ver si lo lograba, un desafío para mí”. Concluyó en aquella oportunidad.