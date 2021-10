Fran García-Huidobro tras fuerte crítica a MEO: "Karen Doggenweiler no me va a dirigir la palabra nunca más"

La conductora de televisión Fran García-Huidobro se fue con todo la semana pasada contra el Marco Enríquez Ominami y su candidatura presidencial en el programa Cómplices.

"¡Hasta cuándo! ¡No vas a ganar! ¡Entérate!”, señaló en el espacio, para luego agregar: "Lo de la Karen (Doggenweiler) ya no es un matrimonio, es un apostolado”.

“Perdona que te lo diga... Me parece que Karen es una mujer muy transversalmente querida, a pesar de que su marido es político", expresó Fran.

El pasado viernes la ex rostro de Primer Plano se refirió nuevamente al tema en el espacio. “Yo creo que la Karen Doggenweiler no me va a dirigir la palabra nunca más”, expresó tras las críticas que realizó.

“Con lo que ha pasado esta semana, capaz que MEO gane, y yo qué hago ahí... avión, fuera de Chile, porque imagínate, no voy a tener trabajo en ninguna parte... Así que Marco Enríquez-Ominami, después de la cag* de esta semana, tienes algún tipo de posibilidades”, expresó la ex animadora de SDL.