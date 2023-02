Este domingo 19 de febrero comienza una nueva versión del Festival de Viña del Mar. Pero, el viernes 17, será el turno de la esperada Gala festivalera que tendrá un nuevo formato llamado Gala Cero, sustentable con el medioambiente e inspirada en agua, aire y/o tierra.

En las 61 ediciones que han transitado de la cita en la Ciudad Jardín las polémicas también han rodeado, especialmente en el último tiempo. Entre episodios que involucran, por ejemplo, a los animadores con los artistas, pifias monumentales o artistas que se han presentado ante un número muy reducido de personas en la Quinta Vergara a altas horas de la madrugada. A continuación, un top 3 de bochornos y polémicas festivaleras, y que podrás escuchar en el Podcast Original de RedGol, FestiGol.

+ MIRA EL SEGUNDO CAPÍTULO DE FESTIGOL, CON LAS POLÉMICAS DEL FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR:

1. "AYÚDAME A CALMAR EL MONSTRUO": EL CRUCE ENTRE AMÉRICO Y RAFAEL ARANEDA

22 de febrero de 2011, un año después de una exitosa presentación, Américo volvía al Festival de Viña del Mar para mostrar sus éxitos y nuevas canciones. Luego de 80 minutos de show y recibiendo las antorchas con la Gaviota de Plata, el cantante llegó a la conferencia de prensa disparando contra el animador del certamen: Rafael Araneda.

El intérprete de "Que levante la mano" acusó a Araneda de cortar su presentación y pedirle ayuda para calmar a los espectadores. "Voy a denunciar que hoy el animador fue incapaz de sostener al público y pidiéndome al oído, mientras estaba viviendo mi mejor momento, que ayudara a calmar al monstruo, porque venían más artistas, venía el señor Óscar Gangas, venía el grupo Aventura", puntualizó el artista.

Aquella noche, Américo se fue furioso de la Quinta Vergara, y prometió no volver al evento si estaba el mencionado animador y Chilevisión (canal a cargo en 2011). La noche del 24 de febrero de 2017 terminó con Domingo Vera (nombre real del cantante) cerrando la quinta noche del Festival de Viña del Mar con Gaviotas de Plata y Oro, esta última entregada por Rafael Araneda, cerrando una polémica de cinco años. Incluso, Eva Gómez, coanimadora del certamen en 2011, aclaró en el programa Llegó Tu Hora de TVN este hecho.

2. "PAJARITOS EN EL AIRE" PASADAS LAS 4 DE LA MADRUGADA

El miércoles 26 de febrero de 2014 difícilmente la podrán olvidar el dúo colombiano Yandar & Yostin. Los artistas llegaban al Festival de Viña del Mar con un solo éxito: "Pajaritos en el aire", en una jornada donde también estaban programados La Ley, como apertura, Carlos Vives y Gepe.

La extensión de esa noche festivalera hizo que la dupla colombiana saltara al escenario de la Quinta Vergara a las 3:58 de la mañana, con el acuerdo de que Chilevisión solo transmitiría la primera canción, "Pajaritos en el aire". Sin embargo, el dúo interpretó la canción en tres oportunidades, lo que provocó un momento jocoso de parte de ADN Radio.

Sin modelos, ni orquesta y la sola transmisión radial del evento, un desarmado Rafael Araneda entregó los correspondientes premios para el dúo que pasó sin pena ni gloria en el principal escenario de Viña del Mar.

3. GRACIAS NO SE MOLESTEN, MUY AMABLE, GRACIAS RICARDO MERUANE

Para muchos un valiente, otros lo consideran el manual del fracaso perfecto. Lo cierto es que Ricardo Meruane tuvo dos oportunidades en el Festival de Viña del Mar, en 2011 y 2016. La primera aparición apenas duró cerca de 18 minutos, tras Sting, que dejó perlas como "gracias no se molesten", "¿aló, está la tina? aquí no hay ninguna tina, ¿con qué te bañai (sic) vieja cochina?" o "Sting va a volver, como en tres años más, pero no importa".

La revancha llegó en 2016, donde con una rutina cargada a la actualidad de ese entonces parecía ganarse al público de la Quinta Vergara, pero tras 28 minutos de actuación, llegaron las pifias. Aún así, el comediante quiso continuar y completar cerca de 46 minutos donde el público terminó reprobando el show. Pero, dejó frases como "apaga la luz, loco" o el reconocido chiste del cloro: "porque tenemos el cloro en nuestra alma, no ves que somos punto ce ele (CL)".

