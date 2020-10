No descarta volver a un reality: Fanny Cuevas explica por qué está alejada de la TV

Tras años de escándalos, Fanny Cuevas decidió reinventarse y dejar atrás su polémico pasado de chica reality al lanzarse con su propia pyme. Fue así como creó la “Tiendita de Faa”, negocio ropa con el cual genera ingresos.

Pero además de su faceta como emprendedora, la joven destaca en redes sociales como toda una influencer de viajes. Actualmente acumula más de 269 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, @fannylife3.

La también locutora radial comparte diversos registros de su nueva vida a través de este perfil, en el cual destacan fotografías y videos de los soñados lugares que ha conocido recorriendo el mundo.

Pero sus seguidores quieren saber más. Es por ello que la ex figura de TV abrió una sesión de preguntas y respuestas para contestar algunas inquietudes que le llegan con frecuencia.

Fue así como alguien le consultó sobre su presente en la televisión, pues ya hace tiempo que no participa activamente en la pantalla chica. "¿Por qué ya no sales en televisión? ¿O ya no te interesa?”, escribió un usuario.

Fiel a su estilo, Fanny respondió que decidió alejarse de la TV porque “simplemente estoy en otra etapa de mi vida”.

En este contexto, también le preguntaron si volvería a participar en un reality show. “Capaz”, escribió Cuevas. Por último, respondió sin filtro a una persona que quería saber a qué se dedicaba en lo laboral, y ella señaló que se “dedica a ser feliz”.

Fanny Cuevas no descarta ingresar a un nuevo reality | Foto: @fannylife3